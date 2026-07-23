Інвестори заробили понад 15,5 мільярдів на падінні SpaceX: що відбувається з акціями

Акції SpaceX продовжують дешевшати після виходу на біржу, відкриваючи можливості для інвесторів, які грають на зниження. За оцінками аналітиків, шортисти вже отримали паперовий прибуток у розмірі 15,5 мільярда доларів.

Чому шортисти заробляють на падінні SpaceX

Після біржового дебюту в середині червня акції SpaceX опинилися під значним тиском. Якщо після IPO папери зростали до 225,64 долара, то згодом втратили більшу частину цього приросту й опустилися нижче ціни розміщення в 135 доларів, повідомляє Reuters. Під час торгів 23 липня акції навіть досягли нового мінімуму – 115,26 долара.

Таке падіння принесло значний прибуток інвесторам, які відкрили короткі позиції. За даними аналітичної компанії Ortex Technologies, станом на 22 липня шортисти отримали близько 15,5 мільярда доларів паперового прибутку.

Шорт-продажі передбачають запозичення акцій для їхнього продажу з подальшим викупом за нижчою ціною. Чим сильніше дешевшають папери, тим більшим стає потенційний прибуток таких інвесторів.

"Немає жодних ознак того, що шортисти фіксують прибуток по SpaceX. Якщо вже на те пішло, вони лише збільшують свої ставки", – заявив співзасновник Ortex Technologies Пітер Хіллерберг.

За оцінками Ortex, близько 360 мільйонів акцій, або приблизно 56% акцій у вільному обігу, наразі перебувають у позиціях для коротких продажів.

Чому інвестори сумніваються в оцінці компанії

Однією з причин тиску на акції SpaceX експерти називають високу ринкову оцінку компанії та занепокоєння інвесторів масштабними витратами на розвиток штучного інтелекту.

Побоювання посилилися після фінансової звітності Tesla, яка вперше за понад два роки зафіксувала негативний вільний грошовий потік. Компанія пояснила це значними інвестиціями в AI-інфраструктуру, виробництво акумуляторів, роботаксі та нові виробничі технології.

Втім, генеральний директор SpaceX Ілон Маск не поділяє песимізму інвесторів, які грають на зниження вартості акцій.

"Імовірність виживання компаній, які тривалий час утримують значні короткі позиції щодо SpaceX, дуже низька", – написав Маск у соцмережі X.

Попри значний прибуток шортистів, експерти наголошують, що ставки проти компаній Маска традиційно залишаються ризикованими. Високий інтерес з боку приватних та інституційних інвесторів, а також будь-які позитивні корпоративні новини можуть швидко змінити настрої на ринку та спровокувати різке зростання котирувань.

До речі, статки найбагатшої людини світу різко скоротилися після стрімкого падіння вартості акцій SpaceX. Ілон Маск став першою людиною в історії, яка втратила близько 500 мільярдів доларів власного капіталу.