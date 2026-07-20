Як інвестори заробили мільярди на падінні SpaceX

Менш ніж за місяць після дебюту на фондовому ринку акції SpaceX опинилися під потужним тиском продавців, повідомляє Financial Times. Якщо на червневому піку папери коштували близько 225 доларів, то згодом вони втратили майже 45% своєї вартості, а наразі акції компанії торгуються поблизу 124 доларів, що нижче за ціну IPO у 135 доларів.

Статки Ілона Маска різко скоротилися після стрімкого падіння вартості акцій SpaceX. Він став першою людиною в історії, яка втратила близько 500 мільярдів доларів власного капіталу.

Цей обвал акцій дозволив інвесторам, які відкрили короткі позиції (short selling), отримати близько 4 мільярдів доларів паперового прибутку. За даними S3 Partners, трейдери позичали акції за високими цінами, продавали їх, а після падіння котирувань викуповували значно дешевше, залишаючи різницю собі.

Масштаби ставок проти компанії стали рекордними. Майже 30% із приблизно 640 мільйонів акцій, доступних для торгів, уже перебувають у коротких позиціях. Лише за останні десять днів цей показник суттєво зріс, що свідчить про збереження песимістичних настроїв серед частини інвесторів.

Чому ринок залишається песимістичним щодо SpaceX

Додатковий тиск на акції може виникнути вже найближчим часом через завершення lock-up period – періоду, коли ранні інвестори не мали права продавати свої акції. Після його завершення на ринок потенційно можуть вийти ще близько 900 мільйонів паперів. Якщо попит виявиться недостатнім, це може спричинити нову хвилю зниження котирувань.

Негативні сигнали надходять і з боргового ринку. Прибутковість 30-річних облігацій SpaceX піднялася приблизно до 7,4%, а їхня ринкова ціна знизилася до близько 91% від номіналу. Водночас зросла і вартість страхування від дефолту (CDS), що свідчить про підвищення оцінки ризиків інвесторами.

Втім, думки аналітиків щодо майбутнього компанії залишаються розділеними. Засновник Baron Capital Рональд Барон вважає, що у перспективі 10–15 років ринкова вартість SpaceX може зрости до 10–30 трильйонів доларів. Натомість аналітики Morningstar переконані, що нинішня оцінка компанії є завищеною та має ознаки ринкової бульбашки. Вони оцінюють справедливу вартість акцій приблизно у 63 долари, майже вдвічі нижче від поточних котирувань.