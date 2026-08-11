Гучний скандал на ринку інвестицій: що сталося з акціями SpaceX

Американський регулятор розкрив справу проти інвестиційної компанії, яка залучала кошти клієнтів для вкладень у приватні компанії, зокрема SpaceX і Klarna. SEC заявила про неправдиві обіцянки інвесторам та використання їхніх грошей у власних інтересах компанії.

SEC звинуватила інвесткомпанію у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти Adit Ventures Management, її засновника Еріка Манcона та трьох партнерів, повідомляє Reuters. Справа стосується інвестицій у компанії до їхнього виходу на біржу, зокрема у SpaceX і Klarna.

За даними регулятора, інвестиційний радник використовував неправдиві твердження та обіцянки, щоб залучати гроші клієнтів до фондів під управлінням Adit Ventures. Крім того, компанія нібито використовувала кошти інвесторів у власних інтересах.

Зокрема, SEC стверджує, що фірма брала незабезпечені позики на вигідних умовах, не повідомляючи про це клієнтів. Регулятор також заявив, що Мансон залучав інвестора, неправдиво стверджуючи, що фонд уже володіє акціями приватної компанії, яка готувалася до IPO.

Ще одне звинувачення стосується ціни придбання акцій. За версією SEC, відповідачі купували акції приватних компаній, після чого кошти клієнтів використовувалися для придбання цих самих акцій за вищою ціною. При цьому інвесторам нібито повідомляли неправдиву інформацію про фактичну вартість придбаних активів.

Adit Ventures погодилася на врегулювання справи без визнання висунутих звинувачень. Компанія має здійснити виплати, зокрема повернення коштів та цивільний штраф, однак остаточне рішення щодо відповідної угоди має затвердити федеральний суддя.

Сам Мансон заперечив звинувачення SEC. Він заявив, що вважає, що забезпечував результати для інвесторів, але вирішив врегулювати справу, оскільки подальша боротьба, на його думку, не принесе користі ні йому, ні клієнтам.

Чому інвестиції у приватні компанії стають ризикованішими

Ситуація виникла на тлі стрімкого зростання інтересу до інвестицій у приватні компанії. Бізнеси на кшталт SpaceX можуть досягати величезних оцінок ще до виходу на фондову біржу, тому інвестори прагнуть отримати доступ до їхніх акцій якомога раніше.

Однак приватний ринок не має такого самого рівня контролю та прозорості, як публічні біржі. Це створює додаткові ризики для інвесторів, особливо коли доступ до акцій відбувається через складні інвестиційні структури.

Проблема стала особливо помітною навколо SpaceX. До її масштабного IPO у 2026 році деякі інвестори купували те, що вважали акціями компанії, через складні схеми. У результаті частина покупців навіть не була впевнена, якими саме активами вони фактично володіють.

Це не перший випадок, коли американські правоохоронці та регулятори звертають увагу на можливе шахрайство з акціями приватних компаній. Наприкінці 2025 року в Нью-Йорку інвестиційному менеджеру висунули звинувачення через обіцянки клієнтам отримати доступ до непублічних акцій виробника безпілотників Anduril Industries, хоча фактичного доступу до цих акцій він не мав.

Окреме попередження раніше оприлюднила компанія Anthropic. Вона заявила, що знає про інвестиційні фонди, які пропонують непрямий доступ до її акцій, та закликала інвесторів остерігатися потенційно недійсних операцій і шахрайства.

Для інвесторів це означає, що сама назва відомої приватної компанії ще не гарантує безпеки вкладень. Особливо уважно варто перевіряти, хто фактично володіє акціями, яким чином оформлюється право на них та чи має посередник дозвіл на проведення відповідних операцій.

До речі, дрібні інвестори вперше після виходу SpaceX на біржу стали чистими продавцями акцій компанії Ілона Маска. Така зміна настроїв відбулася на тлі падіння котирувань та появи нових акцій на ринку.