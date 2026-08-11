SEC обвинила инвестиционную компанию в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Adit Ventures Management, ее основателя Эрика Мансона и трех партнеров, сообщает Reuters. Дело касается инвестиций в компании до их выхода на биржу, в частности в SpaceX и Klarna.

По данным регулятора, инвестиционный консультант использовал ложные утверждения и обещания, чтобы привлекать деньги клиентов в фонды под управлением Adit Ventures. Кроме того, компания якобы использовала средства инвесторов в собственных интересах.

В частности, SEC утверждает, что фирма брала необеспеченные займы на выгодных условиях, не сообщая об этом клиентам. Регулятор также заявил, что Мэнсон привлекал инвестора, ложно утверждая, что фонд уже владеет акциями частной компании, которая готовилась к IPO.

Еще одно обвинение касается цены приобретения акций. По версии SEC, ответчики покупали акции частных компаний, после чего средства клиентов использовались для приобретения этих же акций по более высокой цене. При этом инвесторам якобы сообщалась ложная информация о фактической стоимости приобретенных активов.

Adit Ventures согласилась на урегулирование дела без признания выдвинутых обвинений. Компания должна произвести выплаты, в частности возврат средств и уплату гражданского штрафа, однако окончательное решение по соответствующему соглашению должен утвердить федеральный судья.

Сам Мэнсон опроверг обвинения SEC. Он заявил, что считает, что обеспечивал результаты для инвесторов, но решил урегулировать дело, поскольку дальнейшая борьба, по его мнению, не принесет пользы ни ему, ни клиентам.

Почему инвестиции в частные компании становятся более рискованными

Ситуация возникла на фоне стремительного роста интереса к инвестициям в частные компании. Такие компании, как SpaceX, могут достигать огромных оценок еще до выхода на фондовую биржу, поэтому инвесторы стремятся получить доступ к их акциям как можно раньше.

Однако частный рынок не обладает таким же уровнем контроля и прозрачности, как публичные биржи. Это создает дополнительные риски для инвесторов, особенно когда доступ к акциям осуществляется через сложные инвестиционные структуры.

Проблема стала особенно заметной в случае с SpaceX. До ее масштабного IPO в 2026 году некоторые инвесторы покупали то, что считали акциями компании, через сложные схемы. В результате часть покупателей даже не была уверена, какими именно активами они фактически владеют.

Это не первый случай, когда американские правоохранительные органы и регуляторы обращают внимание на возможное мошенничество с акциями частных компаний. В конце 2025 года в Нью-Йорке инвестиционному менеджеру были предъявлены обвинения в связи с обещаниями клиентам получить доступ к непубличным акциям производителя беспилотников Anduril Industries, хотя фактического доступа к этим акциям у него не было.

Отдельное предупреждение ранее обнародовала компания Anthropic. Она заявила, что знает об инвестиционных фондах, предлагающих косвенный доступ к ее акциям, и призвала инвесторов остерегаться потенциально недействительных операций и мошенничества.

Для инвесторов это означает, что само название известной частной компании еще не гарантирует безопасности вложений. Особенно внимательно следует проверять, кто фактически владеет акциями, каким образом оформляется право на них и имеет ли посредник разрешение на проведение соответствующих операций.

Кстати, мелкие инвесторы впервые после выхода SpaceX на биржу стали чистыми продавцами акций компании Илона Маска. Такое изменение настроений произошло на фоне падения котировок и появления новых акций на рынке.