Samsung готує рекордний пакет для акціонерів

Рада директорів Samsung Electronics має провести засідання 21 серпня, на якому обговорить нову програму повернення коштів акціонерам. За даними джерела Reuters, знайомого із ситуацією, пакет може виявитися дуже масштабним, хоча точну суму поки не розкривають.

Раніше південнокорейське видання MoneyToday повідомило, що Samsung може представити програму вартістю понад 100 трильйонів вон (72 мільярди доларів). Очікується, що вона може передбачати спеціальні дивіденди, а також викуп і подальше анулювання власних акцій.

У компанії офіційно не коментують ці повідомлення.

Інвестори давно очікують від Samsung більшої винагороди на тлі рекордного зростання прибутків. Причиною такого результату став передусім бум штучного інтелекту, який сформував величезний попит на мікросхеми пам'яті.

Конкурент Samsung – SK Hynix – уже оголосив власний масштабний план. Компанія планує викупити та анулювати власні акції на 40 трильйонів вон (28,6 мільярда доларів), а також спрямувати понад половину вільного грошового потоку за 2025–2027 роки на виплати акціонерам.

Прибутки виробників чипів стрімко зросли

Samsung демонструє вражаючі фінансові результати завдяки високому попиту на чипи для інфраструктури штучного інтелекту. У другому кварталі прибуток компанії від напівпровідникового бізнесу зріс більш ніж у 250 разів – до 89 трильйонів вон.

За останні 12 місяців акції Samsung подорожчали приблизно на 300%. Водночас із червневого рекорду котирування дещо відступили через побоювання інвесторів, що темпи витрат на розвиток штучного інтелекту можуть сповільнитися.

Фінансові можливості Samsung і SK Hynix також залишаються значними. За оцінками Reuters та LSEG, до кінця року дві компанії разом можуть мати близько 263 мільярдів доларів чистих грошових коштів.

Це більш ніж удвічі перевищує прогнозований показник Nvidia – близько 102 мільярдів доларів – і навіть перевищує сукупний обсяг коштів шести інших компаній із так званої "чудової сімки" американських технологічних гігантів.

Очікування щодо нової програми Samsung уже позначилися на фондовому ринку. 21 серпня акції Samsung зросли на 3,5%, а папери SK Hynix – на 4,4%, тоді як південнокорейський індекс Kospi додав близько 0,8%.

Таким чином, інвестори розраховують, що рекордні прибутки від AI-буму принесуть їм не лише подальше зростання вартості акцій, а й значні виплати у вигляді дивідендів та програм викупу паперів.

Раніше ми повідомляли, що Samsung Electronics може наприкінці серпня оголосити про нову програму повернення коштів акціонерам на понад 100 трильйонів вон, або близько 71,75 мільярда доларів. Компанія планує поділитися рекордними прибутками на тлі стрімкого зростання попиту на чипи для штучного інтелекту.