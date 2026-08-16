Почему Сорос решил спекулировать против британского фунта

16 сентября 1992 года, вошедшего в историю как "Черная среда", Великобритания была вынуждена выйти из Европейского механизма валютных курсов (ERM), пишет Irf.ua. Именно это событие стало кульминацией масштабной ставки Джорджа Сороса и его Quantum Fund против фунта стерлингов.

В начале 1990-х британское правительство пыталось удерживать курс фунта в пределах установленного валютного коридора. Для этого Банк Англии использовал валютные резервы и повышал процентные ставки.

Однако экономическая ситуация в стране осложнялась: инфляция оставалась высокой, экономика замедлялась, а фунт, по мнению части участников рынка, был переоценен. Сорос пришел к выводу, что британским властям будет все сложнее поддерживать валютный курс.

Quantum Fund открыл масштабную короткую позицию. Фонд брал в долг фунты, продавал их, а затем рассчитывал выкупить валюту дешевле, когда ее курс упадет. Общий объем таких операций оценивался примерно в 10 миллиардов долларов.

Как одна ставка принесла около миллиарда долларов

16 сентября Банк Англии попытался остановить падение фунта. Регулятор тратил миллиарды долларов валютных резервов на поддержку национальной валюты, а также дважды повысил базовую ставку – сначала до 12%, а затем объявил о намерении поднять ее до 15%.

Несмотря на эти меры, давление на фунт не прекратилось. В итоге британское правительство было вынуждено отказаться от поддержки курса и объявить о выходе страны из ERM.

После этого фунт резко подешевел. Сорос воспользовался падением валюты и выкупил фунты для закрытия короткой позиции уже по более низкому курсу.

По разным оценкам, операция принесла около 1 миллиарда долларов прибыли. Именно после этой сделки Сорос получил знаменитое прозвище "человек, сломавший Банк Англии".

Эта история стала одним из самых известных примеров заработка на падении актива с помощью коротких продаж. В то же время она продемонстрировала, насколько сложно центральному банку противостоять рынку, если валютный курс противоречит фундаментальным экономическим условиям.

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