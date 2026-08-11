Военные облигации в 2026 году: сколько принесут 1 000 гривен инвестиций

Военные облигации остаются одним из самых выгодных и безопасных инструментов для сохранения и приумножения капитала в Украине в 2026 году. Благодаря полному отсутствию налога на доходы физических лиц и военного сбора инвесторы имеют возможность получить чистую прибыль, которая существенно превышает доходы по традиционным банковским депозитам.

Какие военные облигации можно приобрести до конца 2026 года

Военные облигации остаются одним из популярных способов инвестировать гривны и одновременно поддерживать финансирование государственного бюджета. На официальном сайте Министерства финансов сейчас представлено несколько гривневых выпусков военных ОВГЗ, погашение которых запланировано на 2026 год.

Среди них – облигация UA4000235378 с погашением 19 августа 2026 года и ставкой 16,34% годовых. Также есть выпуск UA4000235865, который будет погашен 16 сентября, с такой же ставкой – 16,34% годовых.

Еще один вариант – UA4000236624 с датой погашения 14 октября 2026 года. Его ставка составляет 16,35% годовых. До конца ноября можно рассмотреть выпуск UA4000237416, который должен быть погашен 18 ноября и также предусматривает ставку 16,35%.

Наконец, 16 декабря 2026 года наступает срок погашения военных ОВГЗ UA4000238281. Ставка по этому выпуску составляет 16,19% годовых.

Важно учитывать, что ставка по облигации является годовой, поэтому при покупке бумаги непосредственно перед погашением инвестор не получит полные 16% за несколько месяцев. Реальный результат зависит от цены приобретения, даты покупки и условий конкретного выпуска.

Сколько можно заработать на 1 000 гривен

Если для простого расчета предположить, что инвестор 10 августа 2026 года покупает одну облигацию номиналом 1 000 гривен по номинальной цене и удерживает ее до погашения, ориентировочный доход можно оценить пропорционально количеству дней, оставшихся до выплаты.

Для выпуска UA4000235378, который погашается 19 августа, остается всего 9 дней. По ставке 16,34% годовых ориентировочный доход составит около 4 гривен с 1 000 гривен.

По облигации UA4000235865 до погашения 16 сентября остается 37 дней. В таком упрощенном расчете доход составит примерно 16,6 гривны.

Выпуск UA4000236624 с погашением 14 октября может принести около 29,1 гривны на 1 000 гривен за 65 дней до погашения.

Для облигации UA4000237416, которую государство должно погасить 18 ноября, ориентировочный доход за 100 дней составит около 44,8 гривны с 1 000 гривен.

Наибольший потенциальный доход среди рассмотренных выпусков до конца 2026 года имеет облигация UA4000238281 с погашением 16 декабря. За 128 дней и при ставке 16,19% годовых это около 56,8 гривны на инвестированные 1 000 гривен.