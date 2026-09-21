Google вышел на биржу в 2004 году

Google провел первичное публичное размещение акций в августе 2004 года, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам. В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания указывала, что ее акции будут торговаться на Nasdaq под тикером GOOG. Окончательная цена IPO составила 85 долларов за акцию.

Если бы инвестор вложил в Google ровно 1000 долларов по цене IPO, он смог бы приобрести примерно 11,76 акций. Для упрощения расчета предположим, что дробные акции были доступны.

Впоследствии Google провел сплит акций в соотношении 20:1. То есть каждая акция, приобретенная во время IPO, превратилась в 20 акций, а пакет из 11,76 акции стал бы эквивалентен примерно 235,3 акции.

Важно, что сплит сам по себе не создает дополнительной стоимости для инвестора: меняется количество акций и их цена, но общая стоимость пакета остается прежней.

После IPO Google превратился в одну из крупнейших технологических компаний мира, а впоследствии материнской компанией Google стала Alphabet. Сегодня акции Alphabet класса C продолжают торговаться под тикером GOOG.

1000 долларов превратились бы в более чем 80 тысяч

По состоянию на закрытие торгов 15 сентября 2026 года акции Alphabet класса C стоили 340,98 доллара.

Так, пакет из примерно 235,3 акций имел бы следующую стоимость:

235,3 × 340,98 долларов – это примерно 80 231 доллар.

То есть первоначальные 1000 долларов превратились бы примерно в 80,2 тысячи долларов без учета налогов, брокерских комиссий и других расходов.

В процентном выражении это означает прирост примерно на 7 923%, или увеличение первоначальной суммы примерно в 80 раз.

Для сравнения: инвестор, купивший акции Google во время IPO, заплатил 85 долларов за одну акцию. Сегодня одна акция GOOG стоит более 340 долларов, но прямое сравнение этих двух цен без учета сплита было бы некорректным. После сплита одна первоначальная акция фактически соответствует 20 современным акциям.

При этом расчет не учитывает дивиденды. Alphabet начала выплачивать дивиденды только в 2024 году, поэтому их эффект от реинвестирования мог бы увеличить итоговую сумму. Также фактический результат конкретного инвестора зависел бы от налогов, комиссий брокера, возможности приобрести дробные акции и момента покупки.

Таким образом, условная инвестиция в 1000 долларов по цене IPO Google в 2004 году могла бы превратиться примерно в 80,2 тысячи долларов по состоянию на сентябрь 2026 года. Это один из примеров того, как длительное владение акциями компании, которая существенно увеличила масштаб бизнеса, могло повлиять на результат инвестиции.

Ранее мы писали, что Microsoft вышла на фондовый рынок в марте 1986 года с ценой IPO 21 доллар за акцию, а уже в течение следующего десятилетия ее акции подорожали более чем в 100 раз. Такой результат стал следствием стремительного развития рынка персональных компьютеров, успеха Windows и расширения масштабов бизнеса Microsoft.