Samsung может выплатить акционерам рекордную сумму: что происходит с акциями

Samsung Electronics готовится объявить о масштабной программе вознаграждения акционеров, стоимость которой может превысить 100 триллионов вон, или около 72 миллиардов долларов. На фоне ожиданий инвесторов акции южнокорейского технологического гиганта уже прибавили 3,5%.

Samsung готовит рекордный пакет для акционеров

Рада директоров Samsung Electronics должна провести заседание 21 августа, на котором обсудит новую программу возврата средств акционерам. По данным источника Reuters, знакомого с ситуацией, пакет может оказаться очень масштабным, хотя точную сумму пока не раскрывают.

Ранее южнокорейское издание MoneyToday сообщило, что Samsung может представить программу стоимостью более 100 триллионов вон (72 миллиарда долларов). Ожидается, что она может предусматривать специальные дивиденды, а также выкуп и последующее аннулирование собственных акций.

В компании официально не комментируют эти сообщения.

Инвесторы давно ожидают от Samsung более щедрого вознаграждения на фоне рекордного роста прибыли. Причиной такого результата стал, прежде всего, бум искусственного интеллекта, который сформировал огромный спрос на микросхемы памяти.

Конкурент Samsung – SK Hynix – уже объявил о собственном масштабном плане. Компания планирует выкупить и аннулировать собственные акции на сумму 40 триллионов вон (28,6 миллиарда долларов), а также направить более половины свободного денежного потока за 2025–2027 годы на выплаты акционерам.

Прибыль производителей чипов стремительно выросла

Samsung демонстрирует впечатляющие финансовые результаты благодаря высокому спросу на чипы для инфраструктуры искусственного интеллекта. Во втором квартале прибыль компании от полупроводникового бизнеса выросла более чем в 250 раз – до 89 триллионов вон.

За последние 12 месяцев акции Samsung подорожали примерно на 300%. В то же время после июньского рекорда котировки несколько снизились из-за опасений инвесторов, что темпы расходов на развитие искусственного интеллекта могут замедлиться.

Финансовые возможности Samsung и SK Hynix также остаются значительными. По оценкам Reuters и LSEG, к концу года две компании вместе могут иметь около 263 миллиардов долларов чистых денежных средств.

Это более чем вдвое превышает прогнозируемый показатель Nvidia – около 102 миллиардов долларов – и даже превышает совокупный объем средств шести других компаний из так называемой "великолепной семерки" американских технологических гигантов.

Ожидания относительно новой программы Samsung уже отразились на фондовом рынке. 21 августа акции Samsung выросли на 3,5%, а бумаги SK Hynix – на 4,4%, тогда как южнокорейский индекс Kospi прибавил около 0,8%.

Таким образом, инвесторы рассчитывают, что рекордные доходы от AI-бума принесут им не только дальнейший рост стоимости акций, но и значительные выплаты в виде дивидендов и программ выкупа акций.

Ранее мы сообщали, что Samsung Electronics может в конце августа объявить о новой программе возврата средств акционерам на сумму свыше 100 триллионов вон, или около 71,75 миллиарда долларов. Компания планирует поделиться рекордными прибылями на фоне стремительного роста спроса на чипы для искусственного интеллекта.