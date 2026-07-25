Ошибка на 3,5 миллиарда долларов: о какой инвестиции Баффет сожалеет больше всего

Даже самые успешные инвесторы мира не застрахованы от неудачных решений. Одной из самых дорогостоящих ошибок Уоррена Баффета стала покупка американской обувной компании Dexter Shoe, которая в итоге обошлась Berkshire Hathaway в миллиарды долларов.

Почему Баффет купил Dexter Shoe

В 1993 году холдинг Berkshire Hathaway приобрел американского производителя обуви Dexter Shoe, сообщает Investing.com. На тот момент компания считалась успешным бизнесом с хорошей репутацией, стабильной прибылью и конкурентными позициями на рынке США.

Уоррен Баффет увидел в Dexter Shoe качественный бизнес с перспективами долгосрочного развития. Однако впоследствии ситуация на рынке кардинально изменилась. Производители из стран с более дешевой рабочей силой начали активно вытеснять американские компании, предлагая продукцию по более низким ценам.

Конкуренция стремительно усилилась, а Dexter Shoe не смогла адаптироваться к новым рыночным условиям. В результате компания практически потеряла свою стоимость, а впоследствии ее бизнес фактически прекратил существование.

Почему эта сделка стала самой дорогой ошибкой

Самой большой проблемой оказалась даже не сама покупка компании, а способ оплаты сделки. Berkshire Hathaway расплатилась за Dexter Shoe собственными акциями, а не денежными средствами.

С годами стоимость акций Berkshire Hathaway выросла во много раз. Из-за этого пакет акций, который Баффет передал продавцам Dexter Shoe, стал стоить примерно 3,5 миллиарда долларов. В то же время сама приобретенная компания фактически обесценилась.

Сам Баффет неоднократно называл эту сделку одной из крупнейших инвестиционных ошибок в своей карьере. Он признавал, что переоценил долгосрочные конкурентные преимущества производителя обуви и недооценил влияние глобализации на отрасль.

История Dexter Shoe стала одним из самых известных примеров того, что даже легендарные инвесторы могут ошибаться. В то же время она еще раз подтвердила один из главных принципов Баффета: при инвестировании важно оценивать не только текущие финансовые показатели компании, но и то, способен ли ее бизнес сохранять конкурентные преимущества на протяжении многих лет.

Кстати, инвестиционный портфель Уоррена Баффета традиционно привлекает внимание миллионов инвесторов по всему миру. Его решения тщательно анализируются, ведь они могут указывать на перспективные компании и долгосрочные рыночные тренды. Среди крупнейших активов по-прежнему остаются American Express, Coca-Cola, Moody's, Chevron и Occidental Petroleum.