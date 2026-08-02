Ошибка на миллиарды: как Yahoo позволило Google стать мировым гигантом
История развития Google могла сложиться совсем иначе, если Yahoo решилась на сделку. Отказ от приобретения поисковика стал одним из самых известных примеров упущенной инвестиционной возможности в мире технологий.
Почему Yahoo не купила Google
В конце 1990-х Google только начинал развиваться как поисковый стартап. В то время Yahoo была беспрекословным лидером интернет-рынка и контролировала значительную часть поискового трафика, говорится в статье Bloomberg .
В начале 2000-х Yahoo рассматривала возможность приобретения Google. По данным книги журналиста Кена Аулетты Googled, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин были готовы продать компанию примерно за 5 миллиардов долларов, тогда как Yahoo оценивала сделку всего в 3 миллиарда долларов. Из-за разногласий в стоимости стороны так и не смогли договориться.
Помимо цены Yahoo не верила, что поисковый бизнес станет главным драйвером будущего интернета. Компания делала ставку на развитие собственного портала с новостями, электронной почтой и другими сервисами, в то время как Google сконцентрировался на совершенствовании поиска.
Как это решение стало одной из самых дорогих ошибок в истории
Дальнейшее развитие событий показало, насколько дорогой оказался этот отказ. Google построил необыкновенно прибыльную рекламную платформу AdWords (ныне Google Ads), стал лидером мирового поиска и постепенно расширил бизнес на Android, YouTube, облачные сервисы, искусственный интеллект и другие направления.
Yahoo же начала терять позиции на рекламном рынке и постепенно уступила конкурентам. В 2017 году основной интернет-бизнес Yahoo был продан Verizon примерно за 4,48 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация материнской компании Google – Alphabet – сегодня измеряется триллионами долларов.
Для инвесторов эта история стала одним из лучших примеров того, как важно вовремя распознавать компании с действительно прорывными технологиями. Ошибочная оценка потенциала инновационного бизнеса может стоить упущенных возможностей на сотни миллиардов долларов.