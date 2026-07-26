Во что инвестировал Бенджамин Грэм: принципы, которые сделали его легендой

Бенджамина Грэма считают основателем современного стоимостного инвестирования и наставником Уоррена Баффета. Его подход к выбору акций до сих пор остается одним из самых популярных среди долгосрочных инвесторов.

В какие компании инвестировал Бенджамин Грэм

Бенджамин Грэм не был сторонником вложений в популярные или модные компании, сообщает Baidu. Его стратегия заключалась в поиске недооцененных акций, рыночная цена которых была ниже их реальной внутренней стоимости.

Одной из самых известных инвестиций Грэма стала страховая компания GEICO. В 1948 году он вместе с партнерами приобрел значительный пакет акций компании, когда она еще была малоизвестной. Впоследствии GEICO стала одним из самых успешных активов, а спустя десятилетие ее полностью приобрела компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Грэм также инвестировал в промышленные, железнодорожные, энергетические и производственные компании, временно утратившие популярность среди инвесторов. Он не концентрировался на одной отрасли, а стремился максимально диверсифицировать портфель.

В то же время инвестор избегал компаний с завышенной оценкой, даже если они демонстрировали быстрый рост. Для него главным критерием оставалось наличие "запаса прочности" – разницы между реальной стоимостью бизнеса и ценой его акций.

Какими принципами руководствовался легендарный инвестор

Главной идеей Бенджамина Грэма было инвестирование в бизнес, а не в биржевые котировки. Он считал, что краткосрочные колебания рынка не должны влиять на решения долгосрочного инвестора.

В своих книгах "Разумный инвестор" и "Анализ ценных бумаг" он рекомендовал внимательно анализировать финансовую отчетность компаний, оценивать их долг, доходность, денежные потоки и способность стабильно работать даже в кризисные периоды.

Именно Грэм ввел понятие "маржи безопасности" (margin of safety). Он советовал покупать акции только тогда, когда их рыночная стоимость существенно ниже рассчитанной внутренней цены компании. Такой подход помогает снизить риски даже в случае ошибки в оценке бизнеса.

Философия Бенджамина Грэма оказала существенное влияние на развитие мирового фондового рынка. Его подход к инвестированию и сегодня используют как профессиональные управляющие активами, так и частные инвесторы, а принципы стоимостного инвестирования остаются актуальными независимо от экономического цикла.

Кстати, одна сделка навсегда изменила историю мировых финансовых рынков и сделала Джорджа Сороса легендой инвестирования. Именно благодаря ставке против британского фунта он смог заработать около 1 миллиарда долларов всего за один день.