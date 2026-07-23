Инвестиционные секреты Чарли Мангера: какие активы он выбирал на протяжении многих лет

Чарли Мангер считается одним из самых выдающихся инвесторов в истории и многолетним партнером Уоррена Баффета. Его подход к выбору компаний стал примером для миллионов инвесторов по всему миру.

Какие компании выбирал Чарли Мангер

Чарли Мангер был сторонником долгосрочного инвестирования и редко покупал большое количество различных активов, сообщает "Минфин". По его мнению, лучше владеть несколькими качественными компаниями, чем десятками посредственных. Именно поэтому его инвестиционный портфель был достаточно сконцентрированным.

Одной из самых успешных инвестиций Мангера стала BYD – китайский производитель электромобилей и аккумуляторов. Через Daily Journal Corporation он поддержал эту инвестицию еще в начале 2000-х годов, когда компания была малоизвестна. Впоследствии BYD превратилась в одного из мировых лидеров рынка электромобилей, а вложение принесло многократную прибыль.

Еще одной ключевой инвестицией стала Costco Wholesale. Мангер много лет входил в совет директоров компании и неоднократно называл ее одной из лучших бизнес-моделей в мире. Он высоко оценивал лояльность клиентов, эффективное управление и стабильный рост прибыли.

Также через Berkshire Hathaway Мангер был соавтором больших инвестиций в Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America и ряд других компаний. Именно Apple впоследствии стала крупнейшей инвестицией Berkshire Hathaway.

Какова была инвестиционная стратегия Мангера

Чарли Мангер был убежден, что лучшие результаты дают инвестиции в понятный бизнес с сильными конкурентными преимуществами. Он советовал покупать компании, которые имеют надежный менеджмент, стабильно зарабатывают деньги и могут увеличивать прибыль на протяжении многих лет.

Еще одним принципом инвестора была концентрация портфеля. Мангер не стремился к максимальной диверсификации, считая, что хорошо изученный бизнес заслуживает большей доли в портфеле. Он неоднократно говорил, что большие возможности выпадают нечасто, поэтому ими нужно пользоваться, когда они появляются.

Кроме того, Мангер призывал инвесторов постоянно учиться и мыслить независимо. Он подчеркивал, что успешное инвестирование зависит не от частоты сделок, а от терпения, дисциплины и способности дожидаться действительно привлекательных возможностей. Именно эти принципы помогли ему вместе с Уорреном Баффетом сделать Berkshire Hathaway одной из самых дорогих компаний мира.

Кстати, одна сделка навсегда изменила историю мировых финансовых рынков и сделала Джорджа Сороса легендой инвестирования. Именно благодаря ставке против британского фунта он смог заработать около 1 миллиарда долларов всего за один день.