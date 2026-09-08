OpenAI заключила грандиозную сделку с Firmus: ChatGPT получит новые дата-центры в Азии

Австралийская компания Firmus подписала многолетнее соглашение с разработчиком ChatGPT – компанией OpenAI – о предоставлении вычислительных мощностей из двух дата-центров в Малайзии. Этот контракт увеличил общую контрактную мощность поставщика инфраструктуры для искусственного интеллекта до более чем 900 мегаватт.

Вычислительные мощности для новых моделей искусственного интеллекта

Как сообщает издание Reuters, технологическая компания Firmus привлекла OpenAI в качестве ключевого клиента на фоне стремительного роста спроса на серверные мощности для сложных алгоритмов. Сумма сделки не разглашается, однако контракт был подписан накануне слухов о возможном выходе Firmus на фондовую биржу уже в этом году.

Это первичное публичное размещение акций – когда компания впервые продает свои ценные бумаги всем желающим на бирже – может стать одним из крупнейших в Австралии.

В ходе последнего раунда привлечения инвестиций Firmus оценили в более чем 10,5 миллиарда долларов. Среди ее ключевых инвесторов – чипмейкер Nvidia, а также большие финансовые фонды Jane Street, Blackstone и Coatue Management.

Для удовлетворения новых потребностей Firmus будет масштабно внедрять процессоры нового поколения Nvidia Vera Rubin в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Центры обработки данных в Малайзии станут ключевой частью этого расширения.

В настоящее время портфель Firmus включает два действующих дата-центра в Австралии и Сингапуре, а еще пять объектов находятся на стадии строительства.

Гонка за энергией и ресурсами

Это партнерское соглашение подчеркивает обострение борьбы между американскими и китайскими разработчиками за энергетические и серверные ресурсы. Спрос усиливается и за счет появления новых технологий – на прошлой неделе OpenAI представила модель Astra, которая является самой мощной в линейке компании и требует колоссальных вычислений.

Сама Малайзия превратилась в самый быстрорастущий рынок дата-центров в Юго-Восточной Азии. Впрочем, столь стремительное развитие уже привлекает внимание регулирующих органов из-за больших объемов потребления электроэнергии и воды.

Ранее мы писали, что в 2019 году Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в OpenAI, когда компания еще не была глобальным феноменом, которым стала после запуска ChatGPT. За этой сделкой стояла ставка не просто на отдельный стартап, а на будущее искусственного интеллекта и огромные вычислительные ресурсы, необходимые для его развития.