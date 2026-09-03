Nvidia приобретает платформу Hugging Face за 13 миллиардов долларов: что это изменит в сфере ИИ

Американский технологический гигант Nvidia объявил о покупке популярной платформы для разработчиков искусственного интеллекта Hugging Face за 12,93 миллиарда долларов. Эта сделка станет одной из крупнейших в истории компании и должна укрепить ее позиции на рынке открытых моделей искусственного интеллекта.

Сделка на фоне разработки клиентами собственных процессоров

Как сообщает издание Reuters, по условиям сделки инвесторы Hugging Face получат около 11,9 миллиарда долларов, а еще до 1 миллиарда долларов будет направлено на программу удержания сотрудников в виде акций. Сотрудничество позволит чиповой индустрии получить прямой доступ к платформе, где миллионы разработчиков создают, тестируют и делятся инструментами искусственного интеллекта.

Приобретение платформы является стратегическим шагом для Nvidia на фоне того, что ее крупнейшие клиенты, среди которых Meta, OpenAI и Microsoft, активно разрабатывают собственные микросхемы, чтобы уменьшить зависимость от дорогостоящих процессоров компании. Развитие экосистемы открытого кода поможет поддерживать высокий спрос на вычислительные мощности производителя.

В то же время рынок открытых моделей стремительно растет из-за высокой стоимости внедрения закрытых технологий. Компании ищут более доступные альтернативы для автоматизации процессов и программирования, что делает платформы для совместной работы разработчиков ключевой инфраструктурой всей отрасли.

"Hugging Face останется открытой платформой для всей экосистемы искусственного интеллекта", – говорит Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia.

Он подчеркнул, что для использования сервиса не будет обязательным использование исключительно чипов его компании.

Что известно о платформе Hugging Face

Стартап со штаб-квартирой в Нью-Йорке был основан в 2016 году французскими предпринимателями Клеманом Делангом, Жюльеном Шомоном и Тома Вольфом. Помимо размещения моделей искусственного интеллекта, сервис предоставляет наборы данных, программные библиотеки и облачные услуги для бизнеса.

Ранее стартап привлекал инвестиции от таких гигантов, как Intel, Advanced Micro Devices и Amazon. Теперь компания станет ключевой частью стратегии Nvidia по поддержке открытого искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект может получить новый мощный финансовый импульс после масштабной сделки Nvidia с крупнейшими инвестиционными компаниями. Компания планирует с помощью шести финансовых гигантов привлечь более 500 миллиардов долларов частного капитала для развития AI-инфраструктуры.