Сделка на фоне разработки клиентами собственных процессоров

Как сообщает издание Reuters, по условиям сделки инвесторы Hugging Face получат около 11,9 миллиарда долларов, а еще до 1 миллиарда долларов будет направлено на программу удержания сотрудников в виде акций. Сотрудничество позволит чиповой индустрии получить прямой доступ к платформе, где миллионы разработчиков создают, тестируют и делятся инструментами искусственного интеллекта.

Приобретение платформы является стратегическим шагом для Nvidia на фоне того, что ее крупнейшие клиенты, среди которых Meta, OpenAI и Microsoft, активно разрабатывают собственные микросхемы, чтобы уменьшить зависимость от дорогостоящих процессоров компании. Развитие экосистемы открытого кода поможет поддерживать высокий спрос на вычислительные мощности производителя.

В то же время рынок открытых моделей стремительно растет из-за высокой стоимости внедрения закрытых технологий. Компании ищут более доступные альтернативы для автоматизации процессов и программирования, что делает платформы для совместной работы разработчиков ключевой инфраструктурой всей отрасли.

"Hugging Face останется открытой платформой для всей экосистемы искусственного интеллекта", – говорит Дженсен Хуанг, исполнительный директор Nvidia.

Он подчеркнул, что для использования сервиса не будет обязательным использование исключительно чипов его компании.

Что известно о платформе Hugging Face

Стартап со штаб-квартирой в Нью-Йорке был основан в 2016 году французскими предпринимателями Клеманом Делангом, Жюльеном Шомоном и Тома Вольфом. Помимо размещения моделей искусственного интеллекта, сервис предоставляет наборы данных, программные библиотеки и облачные услуги для бизнеса.

Ранее стартап привлекал инвестиции от таких гигантов, как Intel, Advanced Micro Devices и Amazon. Теперь компания станет ключевой частью стратегии Nvidia по поддержке открытого искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект может получить новый мощный финансовый импульс после масштабной сделки Nvidia с крупнейшими инвестиционными компаниями. Компания планирует с помощью шести финансовых гигантов привлечь более 500 миллиардов долларов частного капитала для развития AI-инфраструктуры.