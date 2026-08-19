Долги бьют рекорды: почему мировые ставки взлетели до максимального уровня за десятилетие

Мировой рынок государственных облигаций оказался под сильным давлением: доходность долгосрочных ценных бумаг в США, Германии и Японии поднялась до многолетних максимумов. Инвесторов все больше беспокоит сочетание огромных государственных долгов, геополитических рисков и новых потребностей в капитале для развития искусственного интеллекта.

Почему доходность облигаций резко выросла

Главной причиной распродажи на мировом рынке долговых бумаг становится рост беспокойства по поводу государственных финансов, сообщает Reuters. Уровень долга развитых стран продолжает расти, в то время как инвесторы все меньше уверены в том, что правительства готовы сокращать бюджетные дефициты.

Особенно острая ситуация в США. Американский государственный долг приближается к 40 триллионам долларов, а долгосрочные доходности казначейских облигаций растут на фоне опасений по поводу инфляции и дальнейшей политики Вашингтона.

Во вторник доходность 30-летних американских облигаций поднялась до самого высокого уровня с 2007 года. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций находилась вблизи 4,71%, а психологически важной отметкой для рынка становится уровень в 5%.

Дополнительное давление создают геополитические риски. В частности, продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть, что усиливает опасения относительно нового витка инфляции. Более высокие цены на энергоносители могут заставить центральные банки дольше придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики.

В то же время на долговой рынок выходят большие технологические компании, которые активно привлекают средства для строительства дата-центров и развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Таким образом, правительства и корпорации фактически конкурируют за доступный капитал.

Подобная ситуация наблюдается и в других больших экономиках. В Японии доходность 10-летних государственных облигаций поднялась до максимума примерно за три десятилетия. В Германии 10-летние Bund достигли самого высокого уровня с 2011 года, тогда как во Франции доходность аналогичных бумаг поднялась до максимума с 2008 года.

Важно понимать простое правило: когда доходность облигаций растет, их цена падает. Поэтому масштабная распродажа государственного долга может напрямую влиять и на другие финансовые активы.

Как это влияет на экономику и инвесторов

Рост доходности государственных облигаций имеет гораздо более широкие последствия, чем просто изменение котировок на финансовом рынке. Именно государственные ценные бумаги формируют ориентир для стоимости заимствований во всей экономике.

Поэтому удорожание государственного финансирования постепенно может привести к повышению ставок по кредитам для компаний и населения. Это касается, в частности, ипотеки, корпоративных займов и других видов кредитования.

Давление уже ощущают фондовые рынки. Во вторник основные индексы, в частности Nasdaq и европейский STOXX 600, оказались в минусе. Для акций высокая доходность облигаций представляет собой проблему, поскольку она делает безрисковые активы более привлекательными, а будущие прибыли компаний – менее ценными в пересчете на сегодняшний день.

Отдельным фактором для США становится поведение иностранных инвесторов. В июне иностранные вложения в американские казначейские облигации сократились, причем свои позиции уменьшали Япония, Великобритания и Китай.

В то же время японские инвесторы, которые традиционно являются одними из крупнейших покупателей американского долга, теперь получают больше стимулов вкладывать средства в собственные государственные облигации. Доходность 30-летних японских бумаг уже превысила 4%.

Для мировых рынков это создает дополнительный риск: если инвесторы будут требовать все более высокую премию за покупку государственного долга, правительствам придется платить больше за обслуживание своих обязательств. Это может усилить бюджетное давление и еще больше осложнить работу центральных банков.

В то же время часть инвесторов уже считает более высокую доходность привлекательной возможностью для покупки облигаций. Если распродажа действительно окажется временной, высокие ставки могут обеспечить интересную точку входа для долгосрочных вложений.

К слову, США вынуждены платить все больше за привлечение средств, поскольку инвесторы требуют более высокой доходности по государственным облигациям. На фоне приближения американского госдолга к 40 триллионам долларов это усугубляет вопросы относительно стоимости будущих заимствований Вашингтона.