Бум искусственного интеллекта дал трещину: инвесторы массово продают акции производителей чипов

Мировые фондовые рынки резко пошли вниз из-за масштабной распродажи акций технологических компаний. Инвесторы начали сомневаться, что многомиллиардные вложения в искусственный интеллект быстро принесут ожидаемую прибыль.

Акции технологических компаний оказались под сильным давлением

Мировые фондовые рынки зафиксировали один из худших торговых дней за последнее время, сообщает Bloomberg. Наибольший удар пришелся на технологический сектор, где инвесторы начали активно фиксировать прибыль после стремительного роста акций производителей микрочипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Японский индекс Nikkei 225 в ходе торгов терял до 6,2%, а тайваньский Taiex – до 6,5%. Оба показателя демонстрировали худшую динамику с апреля 2025 года. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific также резко снизился.

Под давлением оказались и крупнейшие производители полупроводников. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) подешевели, несмотря на финансовые результаты, превзошедшие ожидания аналитиков. Японская Kioxia Holdings теряла до 16% стоимости.

Дополнительным негативным фактором стали более слабые прогнозы Netflix, после которых акции компании на внебиржевых торгах упали примерно на 9%. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 также продемонстрировали заметное снижение.

Инвесторы сомневаются в окупаемости бума искусственного интеллекта

Аналитики отмечают, что главной причиной распродажи стали сомнения инвесторов в том, оправдаются ли огромные инвестиции в развитие искусственного интеллекта. Ожидается, что четыре крупнейшие американские технологические компании в этом году направят на развитие ИИ более 725 миллиардов долларов, однако рынок все чаще ставит под сомнение скорость получения отдачи от таких затрат.

Дополнительное давление на сектор оказали сообщения о задержке запуска новой флагманской модели искусственного интеллекта от Google, поэтому акции Alphabet также потеряли в цене.

По словам аналитика IG International Фабьена Ипа, инвесторы все более внимательно оценивают, смогут ли компании поддерживать высокие темпы роста, не ухудшая при этом свое финансовое положение. В то же время эксперты не считают нынешнюю коррекцию завершением истории с искусственным интеллектом. По их мнению, сезон финансовой отчетности и в дальнейшем будет сопровождаться повышенной волатильностью, а интерес к ИИ останется одним из ключевых драйверов фондового рынка.

К слову, акции SpaceX оказались ниже цены рекордного IPO, что усилило беспокойство инвесторов относительно дальнейшей динамики ценных бумаг. Уже в начале августа компания может столкнуться с новой волной волатильности из-за существенного увеличения количества акций в свободном обращении.