В Японии приняли важное решение: какие изменения коснутся криптовалют
Парламент Японии принял поправки к законодательству. Таким образом, криптовалютные активы получают статус финансовых.
Что происходит в Японии в сфере криптовалют
Ранее они регулировались Законом о платежных услугах (Payment Services Act), почему пишет Reuters.
Как это будет работать? После получения статуса финансовых активов криптовалютные активы будут подпадать под более жесткие правила регулирования, в частности в отношении борьбы с инсайдерской торговлей.
Кроме того, законодательные изменения предусматривают более строгие санкции за деятельность незарегистрированных участников рынка.
Количество пользовательских аккаунтов на криптовалютных биржах в Японии стабильно растет. В то же время участники криптоиндустрии готовятся привлечь более широкий круг японских инвесторов.
Согласно информации, новые правила должны вступить в силу в течение года.
Таким образом, Токио официально перевело криптовалюты в категорию финансовых активов. К ним будут применяться преимущественно традиционные финансовые инструменты.
Какие еще есть новости о криптовалютах
Напомним, что 1 июля, во время азиатских торгов, биткоин упал до 57 742 долларов. Последний раз он находился на таком уровне почти два года назад – в сентябре 2024 года.
В то же время доходы президента США Дональда Трампа существенно выросли. В частности, благодаря криптовалютам.