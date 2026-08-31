Конфликт между США и Ираном ударил по мировым рынкам: облигации достигли максимума

Новая эскалация военного конфликта между США и Ираном привела к росту мировых цен на нефть марки Brent выше отметки в 90 долларов за баррель. Это усилило опасения по поводу высокой инфляции и заставило ведущие центральные банки мира готовиться к очередному повышению процентных ставок.

Как фондовые рынки реагируют на обострение конфликта

Новая военная эскалация между США и Ираном подняла мировые цены на нефть марки Brent выше отметки в 90 долларов за баррель, сообщает Reuters. Это усилило опасения по поводу высокой инфляции и заставило ведущие центральные банки мира готовиться к очередному повышению процентных ставок.

Как сообщает издание, обострение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как американские войска нанесли удары по иранским пусковым установкам на острове Ларак. В ответ Иран совершил атаку на войска США в Иордании и сообщил о поражении танкера в Ормузском проливе.

Дополнительную неопределенность на рынках вызвало заявление президента Дональда Трампа об уничтожении главного нефтяного экспортного терминала Ирана на острове Харг, хотя военного подтверждения этому пока нет. Прыжок цен на нефть на 2% сразу отразился на настроениях инвесторов по всему миру.

Рост стоимости топлива напрямую угрожает кошелькам потребителей, ведь подорожавшая нефть влечет за собой повышение цен на бензин, логистику и почти все товары повседневного спроса. Именно поэтому центральные банки вынуждены реагировать на такие риски ужесточением денежно-кредитной политики.

Центральные банки готовятся повышать ставки

Вероятность того, что Федеральная резервная система США поднимет базовую ставку уже в сентябре, выросла среди трейдеров до 57%. Базовая ставка – это главный ориентир стоимости денег в экономике, повышение которой делает кредиты дороже, но помогает сдержать рост цен.

Эксперты финансового гиганта Barclays ожидают, что американский регулятор повысит ставку на 0,25 процентного пункта как в сентябре, так и в декабре. В то же время аналитики JPMorgan считают более вероятным решение о повышении ставок в конце года.

"Мы по-прежнему ожидаем, что повышение произойдет не раньше декабря, хотя согласны с тем, что сентябрьское заседание остается открытым для решений", – говорит Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan в США.

Доходность облигаций и реакция мировых валют

Обострение опасений по поводу инфляции привело к росту доходности государственных облигаций Германии и Японии до многолетних максимумов. Более высокая доходность государственных ценных бумаг означает, что правительствам придется платить больше за привлечение заемных средств на финансовых рынках.

Японская иена вновь упала ниже отметки 160 иен за доллар, что заставляет местный центральный банк задуматься о собственном повышении ставок. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что колебания курса иены пока остаются под контролем и не требуют совместных интервенций.

Напомним, ранее на нашем сайте мы рассказывали о том, как жесткие заявления главы ФРС Кевина Уорша во время симпозиума в Джексон-Хоул сигнализировали рынкам о готовности регулятора бороться с инфляцией любыми инструментами.

Кстати, правительство США намерено приобрести 35% пассивной доли в компании North American Blue Energy Partners венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура. Также Вашингтон рассчитывает получить право покупать 20% добычи этой компании по себестоимости.