После обвала наступил разворот: почему большие инвесторы возвращаются к акциям Южной Кореи

Мировые инвесторы меняют свое отношение к фондовому рынку Южной Кореи после резкого обвала акций технологических компаний. Несмотря на масштабную распродажу, большие фонды считают, что фундаментальные перспективы производителей микросхем остаются сильными.

Почему инвесторы вновь покупают акции Samsung и SK Hynix

Мировые инвесторы возвращаются к акциям южнокорейских технологических компаний после резкого падения рынка в июле. Об этом сообщает Reuters.

Изменение настроений стало особенно заметным в конце прошлой недели. В пятницу иностранные инвесторы приобрели южнокорейских акций на рекордную сумму в 7,2 триллиона вон (около 5 миллиардов долларов), что более чем вдвое превысило предыдущий однодневный рекорд.

По мнению главного инвестиционного директора Balfour Capital Group Стива Лоуренса, июльское падение стало следствием чрезмерного использования кредитного плеча, а не ухудшения финансовых показателей компаний.

Инвестор подчеркнул, что бизнес Samsung Electronics остается сильным. Компания недавно сообщила о 250-кратном росте прибыли от производства чипов, а спрос на продукцию для центров обработки данных и развитие искусственного интеллекта продолжают поддерживать перспективы отрасли.

Помимо Samsung, аналогичную динамику продемонстрировали и акции SK Hynix, которые после резкого падения также начали быстро восстанавливаться.

Что стало причиной резкого обвала рынка

Аналитики объясняют, что падение рынка было связано не только с волатильностью, но и с вынужденной продажей активов хедж-фондом Situational Awareness. Дополнительное давление создали инвесторы, активно использовавшие биржевые фонды с кредитным плечом (leveraged ETF).

По данным J.P. Morgan, активы таких ETF, привязанных к акциям Samsung Electronics и SK Hynix, сократились с 50 миллиардов долларов в конце июня до 17 миллиардов долларов на прошлой неделе. В то же время аналитики банка считают, что процесс сокращения позиций практически завершился, а хедж-фонды уже примерно на 90% снизили уровень использования кредитного плеча.

Эксперты отмечают, что если южнокорейский фондовый рынок уже достиг локального дна, исторический опыт свидетельствует о возможности существенного восстановления. По оценкам J.P. Morgan, после предыдущих коррекций на развивающихся рынках средняя доходность в течение следующих 12 месяцев составляла около 28%.

Именно поэтому международные инвесторы все активнее возвращаются к акциям крупнейших производителей микрочипов, рассчитывая на дальнейший рост сектора благодаря развитию искусственного интеллекта и стабильному спросу на полупроводники.

Кстати, азиатские фондовые рынки в пятницу резко выросли. Особенно стремительное восстановление после недавнего обвала акций продемонстрировал южнокорейский рынок.