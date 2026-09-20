Почему Сорос решил спекулировать против британского фунта

В 1992 году Великобритания была участницей Европейского механизма валютных курсов (ERM) – системы, которая должна была удерживать обменные курсы европейских валют в определенных пределах, пишет Investopedia. Фунт должен был поддерживать определенный курс по отношению к немецкой марке, а Банк Англии был вынужден вмешиваться в валютный рынок, когда возникала угроза выхода валюты за установленный диапазон.

Проблема заключалась в том, что экономические условия в Великобритании все хуже соответствовали такой валютной политике. На рынке росли ожидания, что страна не сможет бесконечно поддерживать курс фунта и в конечном итоге будет вынуждена либо девальвировать валюту, либо выйти из ERM.

Сорос считал именно такой сценарий неизбежным. Его фонд начал продавать фунты, фактически делая ставку на то, что британская валюта подешевеет. Одновременно средства направлялись в другие валюты, в частности в немецкую марку. По данным МВФ, позиция Сороса против фунта в конечном итоге достигла около 10 миллиардов долларов.

Механика сделки была относительно простой. Инвестор брал в долг фунты, продавал их за другую валюту, а после падения курса имел возможность выкупить подешевевшие фунты и вернуть заем. Разница между ценой продажи и ценой последующего выкупа и формировала прибыль.

При этом Сорос не был единственным инвестором, который сомневался в способности британских властей удержать курс. На фунт оказывали давление многочисленные участники рынка, а спекулятивные атаки постепенно усиливаются. Именно поэтому называть кризис исключительно результатом действий одного инвестора было бы упрощением.

"Черная среда": как Сорос получил свой миллиард

Кульминация валютного кризиса наступила 16 сентября 1992 года – этот день вошел в историю как "Черная среда". Британское правительство пыталось удержать фунт в пределах ERM, но давление на валюту оказалось слишком сильным.

Банк Англии сначала повысил процентные ставки, пытаясь сделать активы в фунтах более привлекательными и остановить продажу британской валюты. Однако этого оказалось недостаточно. В итоге правительство объявило о выходе фунта из ERM, фактически признав, что поддерживать установленный валютный курс больше невозможно.

После этого фунт резко упал. По оценкам, его курс по отношению к немецкой марке снизился примерно на 15%, что создало благоприятные условия для тех, кто заранее сделал ставку на падение британской валюты.

Именно здесь сработала стратегия Сороса. Он продал фунты по значительно более высокой цене, а после обвала валюты смог закрыть короткие позиции дешевле. По оценке МВФ, его прибыль от этой операции составила почти 1 миллиард долларов. Из-за этого Сорос получил знаменитое прозвище "человек, сломавший Банк Англии".

В то же время сам механизм не заключался в магической ставке на то, что фунт "обязательно упадет". Сорос пришел к выводу, что британским властям будет чрезвычайно сложно одновременно поддерживать валютный курс, бороться с экономическими проблемами и защищать установленные пределы ERM. Когда рыночное давление возросло до критического уровня, этот прогноз оправдался.

История "Черной среды" стала одним из самых известных примеров того, как инвестор может заработать на слабости валютной политики. В то же время главный урок этой сделки заключается не только в возможности получить огромную прибыль на падении актива, но и в необходимости понимать экономические условия, монетарную политику и риски, стоящие за официально установленным курсом.

Кстати, недавно мы писали, что Jay-Z, будучи одним из ранних инвесторов, поверил в Uber, когда сервис еще был молодым стартапом и стоил в разы дешевле, чем после выхода на биржу. По оценке Forbes, вложенные примерно 2 миллиона долларов впоследствии превратились в долю, которую оценивали примерно в 70 миллионов долларов.