ОВГЗ, депозиты и финансовые инструменты

Одним из доступных для украинцев способов инвестирования остаются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их выпускает Министерство финансов для привлечения средств в государственный бюджет, а приобрести ценные бумаги можно, в частности, через банки – первичных дилеров и другие предусмотренные каналы.

ОВГЗ могут быть гривневыми или номинированными в иностранной валюте. Для инвестора важно обращать внимание не только на заявленную доходность, но и на срок погашения, валюту облигации и условия ее приобретения.

На финансовом рынке также остаются банковские депозиты. Это инструмент, при котором вкладчик передает банку средства на определенный срок и получает процентный доход в соответствии с условиями договора. В 2026 году отдельные банки предлагают гривневые вклады со ставками свыше 15% годовых, хотя конкретная доходность зависит от банка, срока и условий депозита. Например, актуальные предложения отдельных финансовых учреждений демонстрируют ставки до 16–17,5% годовых.

Еще одно направление – инвестиции в фондовые рынки через брокеров. Украинцы могут получать доступ к акциям и ETF иностранных компаний через соответствующих финансовых посредников, однако здесь необходимо учитывать валютные, рыночные и регуляторные риски. Кроме того, доступность конкретных операций зависит от действующих валютных ограничений и правил работы брокера.

Отдельный класс активов – золото и другие драгоценные металлы. Инвестор может рассматривать их как способ диверсификации сбережений, однако доходность таких вложений зависит от изменения мировых цен, валютного курса и затрат на покупку и продажу.

Таким образом, финансовые инструменты позволяют начать инвестирование без необходимости приобретать физический актив или непосредственно заниматься управлением бизнесом. В то же время каждый из них имеет свои условия, сроки, комиссии и риски, которые следует учитывать перед вложением средств.

Недвижимость, бизнес и инвестиции в восстановление Украины

Для инвесторов с более крупным капиталом отдельным направлением остается недвижимость. Речь идет не только о покупке квартиры для последующей сдачи в аренду, но и о коммерческих помещениях, земельных участках, объектах на ранних этапах строительства и специализированных инструментах, связанных с недвижимостью.

Рынок жилья в Украине продолжает восстанавливаться, хотя ситуация существенно различается в зависимости от региона. Европейская бизнес-ассоциация отмечала восстановление спроса на жилье и отдельные возможности для инвестиций в этом секторе, в частности в Киевском регионе.

Другое направление – инвестиции непосредственно в бизнес. Это может быть приобретение доли в компании, финансирование малого или среднего бизнеса, участие в стартапах или вложения в корпоративные облигации. Потенциально такие инвестиции могут приносить более высокий доход, однако вместе с этим возрастает риск потери части или всего вложенного капитала.

Отдельную нишу составляют аграрные проекты и земля. Украинский агросектор остается одним из ключевых сегментов экономики, а инвестиционные возможности могут быть связаны с арендой или приобретением сельскохозяйственных земель, аграрным производством, переработкой и инфраструктурой.

Еще одно направление, связанное с долгосрочными изменениями в Украине, – инвестиции в восстановление и инфраструктуру. Государство и международные партнеры рассматривают проекты в сфере энергетики, производства, логистики, строительства и других отраслях как часть будущей реконструкции страны. Отдельные инвестиционные проекты уже представлены на государственных и специализированных инвестиционных платформах.

Инвестор также может обратить внимание на приватизацию государственного имущества. Фонд государственного имущества проводит электронные аукционы по продаже объектов малой приватизации, к которым относятся, в частности, отдельные предприятия, недвижимость, незавершенное строительство и другое имущество. Объекты малой приватизации стоимостью до 250 миллионов гривен продаются через электронную торговую систему.

При этом для таких инвестиций особенно важно самостоятельно оценивать финансовое состояние объекта, перспективы его использования, юридические риски, потребность в дополнительном финансировании и потенциальную ликвидность.

Таким образом, инвестиционные возможности в Украине охватывают как относительно простые финансовые инструменты – ОВГЗ и депозиты, – так и активы, требующие значительно больших сумм и вовлеченности, в частности недвижимость, бизнес, аграрные проекты и приватизацию. Формирование портфеля из различных классов активов может помочь распределить риски, однако конкретная структура вложений должна соответствовать финансовым целям и инвестиционному горизонту инвестора.

Кстати, облигации могут стать одним из самых простых способов сделать первые шаги в мире инвестиций без необходимости покупать акции или недвижимость. Для украинцев одним из самых доступных вариантов являются государственные и военные облигации, приобрести которые можно через банки, брокеров или приложение "Дія".