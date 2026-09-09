Что нужно знать перед первой покупкой облигаций

Облигация – это, по сути, ценная бумага, по которой инвестор одалживает деньги эмитенту на определенный срок, пишут на сайте "Дії". В свою очередь, по истечении этого срока он получает вложенную сумму и доход, предусмотренный условиями выпуска.

В Украине для начинающих особенно доступны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их выпускает государство, а средства от размещения направляются на финансирование государственного бюджета. Отдельный вид ОВГЗ – военные облигации, средства от которых используются, в частности, для нужд обороны.

Преимущество государственных облигаций заключается в том, что инвестору не нужно самостоятельно искать бизнес, который будет приносить прибыль. В то же время это не означает, что любая облигация автоматически является выгодной: перед покупкой нужно обратить внимание на доходность, срок до погашения, валюту и цену приобретения.

Еще один важный момент – номинальная стоимость и фактическая цена покупки могут отличаться. Поэтому стоит ориентироваться не только на процентную ставку, но и на конечную сумму, которую инвестор потратит, и выплату, которую получит после погашения.

Для начинающего инвестора также важно определиться со сроком. Если деньги могут понадобиться в ближайшее время, не стоит вкладывать всю сумму в долгосрочные ценные бумаги. Зато средства, которые инвестор готов не использовать в течение определенного периода, можно распределить между облигациями с разными датами погашения.

Важно и то, что доход от государственных облигаций для физических лиц имеет налоговые преимущества. В документе отмечается, что процентный доход и инвестиционная прибыль от государственных облигаций не включаются в налогооблагаемый доход.

Как купить облигации: пошаговая инструкция

Самый простой способ для человека, который только начинает инвестировать в государственные ценные бумаги, – воспользоваться приложением "Дія". В приложении можно выбрать военную облигацию, партнера, через которого будет осуществляться покупка, и количество ценных бумаг.

Алгоритм выглядит так:

Откройте приложение "Дія".

Перейти в раздел "Военные облигации".

Выбрать конкретный выпуск.

Выбрать банк или брокера – партнера сервиса.

Указать количество облигаций.

Подписать необходимые документы.

Оплатить покупку.

После этого приобретенные облигации должны появиться в приложении в течение нескольких рабочих дней. Для оформления требуются, в частности, документ, удостоверяющий личность, налоговый номер и соответствующая банковская карта.

При этом "Дия" сама не продает облигации. Приложение фактически упрощает доступ к предложениям банков и лицензированных брокеров, через которых и осуществляется операция.

Минимальная сумма вложения зависит от конкретного выпуска. Например, в июне 2026 года в приложении "Дия" была доступна военная облигация "Алупка" стоимостью от 1 025,5 гривен и с доходностью от 16,25% годовых. В то же время условия разных выпусков различаются, поэтому перед покупкой необходимо проверять актуальную цену, ставку и дату выплаты.

Инвестору также не обязательно вкладывать все средства в один выпуск. Например, условные 30 тысяч гривен можно распределить между несколькими облигациями с разными сроками погашения. Такой подход позволяет постепенно возвращать вложенные средства и вновь инвестировать их или использовать по мере необходимости.

Если же человек хочет покупать не только государственные, но и корпоративные или иностранные облигации, стоит отдельно изучить предложения лицензированных брокеров и их комиссии. В этом случае важно понимать, кто является эмитентом ценных бумаг, в какой валюте они номинированы, когда выплачивается доход и какие риски связаны с конкретным выпуском.

Для первой инвестиции главное – не гнаться за максимальной ставкой. Более высокий потенциальный доход может сопровождаться большими рисками, а стоимость и условия различных облигаций могут существенно отличаться.

Поэтому базовая стратегия для новичка может быть простой: определить сумму, которую можно инвестировать без ущерба для собственной финансовой подушки, выбрать понятный государственный инструмент, проверить срок и доходность и только после этого совершать покупку.