Инвестиции в Украине во время войны: какие риски инвестор может упустить из виду

В условиях войны инвестиции в Украине сопряжены с рисками, которых нет или почти нет на стабильных рынках. При этом угрозы для капитала связаны не только с безопасностью, но и с курсом гривны, инфляцией, состоянием государственных финансов и изменениями в регулировании.

Война остается главным риском для инвестиций

Наиболее очевидным фактором для инвестора в Украине остается военный риск, отмечают в Национальном банке Украины. Полномасштабная война напрямую влияет на работу предприятий, инфраструктуру, логистику, энергетику и стоимость активов.

Для инвестиций в бизнес или недвижимость это может означать риск физического повреждения актива, перебоев в работе предприятия или ухудшения его финансовых результатов. Особенно это касается проектов, которые зависят от конкретной территории, производственных мощностей или транспортной инфраструктуры.

Важно! Международные финансовые организации прямо учитывают этот фактор. Всемирный банк отмечал, что для привлечения частного капитала в Украину важны механизмы страхования политических и военных рисков. В частности, MIGA с начала полномасштабного вторжения предоставляет гарантии, которые должны помочь инвесторам защититься от некоммерческих рисков, связанных с войной.

Еще один важный фактор – ликвидность. Во время кризиса актив может иметь номинальную стоимость, но продать его быстро и по желаемой цене будет сложно. Это особенно актуально для недвижимости, долей в частном бизнесе и других активов, для которых нет глубокого вторичного рынка.

Интересно! В то же время риски различаются в зависимости от инструмента. Например, для банковского депозита ключевыми будут надежность конкретного финансового учреждения, условия вклада и инфляция, тогда как для акций или частного бизнеса гораздо важнее могут быть финансовые результаты компании и ситуация на рынке.

Курс, инфляция и государственные финансы также влияют на капитал

Отдельную группу составляют валютный и инфляционный риски. Если инвестор получает доход в гривне, а его расходы или будущие финансовые цели привязаны к доллару или евро, изменение курса может существенно повлиять на реальную доходность вложений.

НБУ подчеркивает, что международная финансовая поддержка остается важной для макрофинансовой стабильности Украины. Регулятор при этом указывает на риски, связанные с нерегулярностью или недостаточностью внешнего финансирования: в случае задержек может усилиться давление на валютный рынок и инфляционные ожидания.

Важно! Инфляция создает еще одну проблему – номинальная прибыль не всегда означает реальный прирост капитала. Если инвестиция приносит 15% годовых, но цены за тот же период растут быстрее, покупательная способность полученного дохода может снизиться.

Еще один фактор – риск изменения процентных ставок. Стоимость кредитования и доходность гривневых инструментов зависят от денежно-кредитной политики НБУ. Например, в марте 2026 года Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15%, объясняя это решение, в частности, рисками усиления инфляционного давления. Изменение ставок может влиять на привлекательность депозитов, ОВГЗ, кредитования и других финансовых инструментов.

Для инвестора также важны суверенный и долговой риски. Украина испытывает значительную потребность в финансировании бюджета и восстановлении экономики, а устойчивость государственных финансов в значительной степени зависит от международной поддержки. Национальный институт стратегических исследований в сентябре 2026 года особо отмечал высокий долговой риск из-за большого государственного долга, бюджетного дефицита и больших потребностей в финансировании в условиях войны.

Обратите внимание! Для частного инвестора существуют также регуляторные и бизнес-риски. Изменения налоговых правил, валютного регулирования, требований к финансовому рынку или условий ведения бизнеса могут повлиять на ожидаемую доходность инвестиций.

Аналитики CASE Ukraine также обращают внимание на такие барьеры для инвесторов, как защита права собственности, регуляторная непредсказуемость, доступ к финансированию и особенности выхода на украинский рынок.

Поэтому при инвестировании в Украине важно оценивать не только потенциальную доходность актива. Стоит отдельно проверить, насколько легко его продать, в какой валюте формируется прибыль, как она зависит от ситуации на конкретной территории, какие существуют альтернативные сценарии развития событий и можно ли распределить средства между несколькими различными инструментами.

Ранее мы сообщали, что инвестиции в недвижимость в Украине остаются одним из способов сохранить капитал и получать регулярный доход от аренды. В то же время в 2026 году потенциальному инвестору важно учитывать не только цену квартиры, но и риски безопасности, расходы, налоги, ликвидность и спрос в конкретной локации.