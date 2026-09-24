Війна залишається головним ризиком для інвестицій

Найбільш очевидним фактором для інвестора в Україні залишається воєнний ризик, зазначають у Національному банку України. Повномасштабна війна безпосередньо впливає на роботу підприємств, інфраструктуру, логістику, енергетику та вартість активів.

Для інвестицій у бізнес або нерухомість це може означати ризик фізичного пошкодження активу, перебоїв у роботі підприємства або погіршення його фінансових результатів. Особливо це стосується проєктів, які залежать від конкретної території, виробничих потужностей чи транспортної інфраструктури.

Важливо! Міжнародні фінансові організації прямо враховують цей фактор. Світовий банк зазначав, що для залучення приватного капіталу в Україну важливими є механізми страхування політичних і воєнних ризиків. Зокрема, MIGA з початку повномасштабного вторгнення надає гарантії, які мають допомогти інвесторам захиститися від некомерційних ризиків, пов'язаних із війною.

Ще один важливий фактор – ліквідність. Під час кризи актив може мати номінальну вартість, але продати його швидко та за бажаною ціною буде складно. Це особливо актуально для нерухомості, часток у приватному бізнесі та інших активів, для яких немає глибокого вторинного ринку.

Цікаво! Водночас ризики різняться залежно від інструменту. Наприклад, для банківського депозиту ключовими будуть надійність конкретної фінустанови, умови вкладу та інфляція, тоді як для акцій чи приватного бізнесу значно важливішими можуть бути фінансові результати компанії та ситуація на ринку.

Курс, інфляція та державні фінанси також впливають на капітал

Окрему групу становлять валютний та інфляційний ризики. Якщо інвестор отримує дохід у гривні, а його витрати або майбутні фінансові цілі прив'язані до долара чи євро, зміна курсу може суттєво вплинути на реальну дохідність вкладень.

НБУ наголошує, що міжнародна фінансова підтримка залишається важливою для макрофінансової стійкості України. Регулятор водночас вказує на ризики, пов'язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування: у разі затримок може посилитися тиск на валютний ринок та інфляційні очікування.

Важливо! Інфляція створює іншу проблему – номінальний прибуток не завжди означає реальний приріст капіталу. Якщо інвестиція приносить 15% річних, але ціни за цей самий період зростають швидше, купівельна спроможність отриманого доходу може зменшитися.

Ще один фактор – ризик зміни процентних ставок. Вартість кредитування та дохідність гривневих інструментів залежать від монетарної політики НБУ. Наприклад, у березні 2026 року Нацбанк зберігав облікову ставку на рівні 15%, пояснюючи рішення, зокрема, ризиками посилення інфляційного тиску. Зміна ставок може впливати на привабливість депозитів, ОВДП, кредитування та інших фінансових інструментів.

Для інвестора також важливий суверенний та борговий ризик. Україна має значні потреби у фінансуванні бюджету та відновленні, а стійкість державних фінансів значною мірою залежить від міжнародної підтримки. Національний інститут стратегічних досліджень у вересні 2026 року окремо виділяв високий борговий ризик через значний державний борг, бюджетний дефіцит і великі потреби у фінансуванні в умовах війни.

Зверніть увагу! Для приватного інвестора існують і регуляторні та бізнес-ризики. Зміни податкових правил, валютного регулювання, вимог до фінансового ринку чи умов ведення бізнесу можуть впливати на очікувану дохідність інвестиції.

Аналітики CASE Ukraine також звертають увагу на такі бар'єри для інвесторів, як захист права власності, регуляторна непередбачуваність, доступ до фінансування та особливості входу на український ринок.

Тому під час інвестування в Україні важливо оцінювати не лише потенційну дохідність активу. Варто окремо перевіряти, наскільки легко його продати, у якій валюті формується прибуток, як він залежить від ситуації на конкретній території, які є альтернативні сценарії розвитку подій та чи можна розподілити кошти між кількома різними інструментами.

Раніше ми повідомляли, що інвестиції в нерухомість в Україні залишаються одним зі способів зберегти капітал і отримувати регулярний дохід від оренди. Водночас у 2026 році потенційному інвестору важливо враховувати не лише ціну квартири, а й безпекові ризики, витрати, податки, ліквідність та попит у конкретній локації.