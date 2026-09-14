Куда инвестировать в Украине в 2026 году: пример военных облигаций

В 2026 году у украинцев есть несколько вариантов для сохранения и приумножения сбережений, однако одним из наиболее доступных остается инвестирование в государственные облигации. Военные ОВГЗ позволяют одновременно получать доход и направлять средства на финансирование потребностей государственного бюджета.

Почему военные облигации являются одним из вариантов для инвестирования

Военные облигации – это государственные ценные бумаги, которые Министерство финансов размещает для привлечения средств в государственный бюджет во время полномасштабной войны. Фактически инвестор одалживает деньги государству на определенный срок, а после погашения получает вложенную сумму и предусмотренный условиями выпуска доход.

Такий інструмент може бути цікавим для людини, яка хоче не просто зберігати гривну, а заставити заощадження працювати. При этом ОВГЗ имеют принципиальное отличие от многих других инвестиций: их эмитентом является государство, а условия погашения и выплаты дохода определяются параметрами конкретного выпуска.

Министерство финансов регулярно проводит аукционы по размещению ОВГЗ, в частности военных облигаций. Средства от таких заимствований используются для финансирования государственного бюджета и нужд Украины в условиях войны. На сайте Минфина также публикуется информация о облигациях, находящихся в обращении, и результатах аукционов.

Для инвестора важно, что военные ОВГЗ доступны не только большим институциональным игрокам. Приобрести их можно через банки и лицензированных брокеров, а отдельные выпуски доступны для покупки через государственное приложение "Дія".

Кроме того, номинал одной облигации традиционно составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов или 1 000 евро, хотя фактическая цена приобретения на вторичном рынке может отличаться. Поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на номинал, но и на цену конкретной облигации, срок до погашения и ее доходность.

В то же время военные ОВГЗ не стоит воспринимать как способ быстро разбогатеть. Это прежде всего инструмент для средне- и долгосрочного размещения средств, который может быть частью более диверсифицированного портфеля.

Как работают военные ОВГЗ и что следует обратить внимание

Механизм инвестирования довольно прост: человек покупает облигации, держит их до погашения или продает раньше на вторичном рынке. В случае удержания до погашения инвестор получает предусмотренные условиями выпуска выплаты, а по истечении срока государство погашает номинальную стоимость облигаций.

Однако перед покупкой важно сравнивать конкретные выпуски. Они могут иметь разные сроки погашения и разную доходность, поэтому две военные облигации не обязательно будут одинаково выгодными для инвестора.

Еще один фактор – налоговая нагрузка. Доходы физических лиц от операций с государственными ценными бумагами подлежат особому режиму налогообложения, поэтому ОВГЗ могут иметь преимущество перед банковскими депозитами по этому параметру. В то же время условия налогообложения и конкретный порядок получения дохода следует проверять перед совершением операции.

Также инвестору следует учитывать риск досрочной продажи. Если облигацию продать до даты погашения, ее рыночная цена может отличаться от номинальной, поэтому конечный финансовый результат будет зависеть от условий сделки на вторичном рынке.

Именно поэтому перед инвестированием стоит определить, на какой срок можно отложить деньги, не нуждаясь в их изъятии. Если средства могут понадобиться в ближайшее время, не стоит вкладывать всю сумму в один долгосрочный выпуск.

В то же время военные ОВГЗ могут быть лишь одним из элементов инвестиционного портфеля. Сбережения можно распределять между различными инструментами в зависимости от финансовой цели, срока инвестирования и готовности к риску.

Таким образом, в 2026 году военные облигации остаются одним из доступных способов инвестирования в украинские государственные ценные бумаги. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что инвестор получает потенциальный доход от государственного инструмента, при этом его средства идут на финансирование бюджета Украины.

Кстати, мы писали, что украинский криптовалютный рынок окончательно трансформируется из хаотичной среды в финансовое пространство с четкими правилами игры. На фоне затягивания принятия профильного закона и введения новых лимитов Нацбанком инвесторам приходится адаптировать свои стратегии к текущим реалиям.