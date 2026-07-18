Военные облигации: как инвестировать в победу Украины и получить доход

Военные облигации стали одним из самых популярных инструментов инвестирования в Украине после начала полномасштабной войны. Они позволяют не только сохранить и приумножить средства, но и поддержать финансирование государства в условиях военного положения.

Что такое военные облигации и кто может их купить

Военные облигации – это разновидность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые выпускает Министерство финансов Украины для привлечения средств на финансирование государственных нужд во время военного положения, сообщает "Судебно-юридическая газета". Покупая такие ценные бумаги, инвестор фактически одалживает деньги государству на определенный срок.

Приобрести военные облигации могут как граждане Украины, так и юридические лица, а также иностранные инвесторы. Сделать это можно через банки или лицензированных брокеров, имеющих доступ к рынку государственных ценных бумаг. Многие украинские банки также предлагают покупку военных облигаций через мобильные приложения.

Каждая облигация имеет определенный срок погашения и фиксированную доходность. По истечении срока действия государство возвращает инвестору номинальную стоимость ценной бумаги и выплачивает процентный доход в соответствии с условиями выпуска.

Одним из ключевых преимуществ военных облигаций является высокий уровень надежности, ведь их эмитентом выступает государство. Кроме того, доход от ОВГЗ для физических лиц не облагается подоходным налогом и военным сбором, что делает этот инструмент еще более привлекательным.

Как инвестор получает прибыль и каковы особенности

Основной доход от военных облигаций формируется за счет процентов, которые государство выплачивает владельцам ценных бумаг. Ставка зависит от конкретного выпуска, валюты и срока погашения. Как правило, облигации с более длительным сроком предлагают более высокую доходность.

Некоторые инвесторы также могут получить дополнительную прибыль от продажи облигаций на вторичном рынке, если их рыночная цена вырастет. В то же время стоимость ценных бумаг может и снижаться в зависимости от рыночной ситуации, поэтому такой способ инвестирования сопряжен с определенными рисками.

Военные облигации считаются одним из самых консервативных инструментов инвестирования в Украине. Они подходят тем, кто стремится получить прогнозируемый доход с относительно низким уровнем риска и в то же время поддержать государственный бюджет.

Перед покупкой стоит обратить внимание на срок погашения, валюту выпуска, размер доходности и возможные комиссии банка или брокера. Это поможет выбрать инструмент, который наилучшим образом будет соответствовать финансовым целям инвестора и его инвестиционному горизонту.

ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов для сохранения и приумножения средств в Украине. Купить государственные облигации сегодня можно даже через мобильное приложение, не посещая банк или брокерский офис.