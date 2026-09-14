Инвестиции Эштона Катчера: как актер заработал на Uber, Airbnb и Spotify

Эштон Катчер известен прежде всего как голливудский актер, но еще более десяти лет назад он начал строить карьеру в сфере венчурных инвестиций. Вместе с Гаем Осири и Роном Берклом он сделал ставку на перспективные технологические стартапы, среди которых были Uber, Airbnb и Spotify.

Как Кутчер создал инвестиционный фонд A-Grade

В 2010 году Эштон Кутчер вместе с музыкальным менеджером Гаем Осири и миллиардером Роном Берклом создал A-Grade Investments. По данным Forbes, на старте фонд располагал около 30 миллионами долларов, а через шесть лет стоимость его портфеля выросла примерно до 250 миллионов долларов. Это означало почти 8,5-кратный рост первоначальной суммы.

При этом Катчер не был пассивным знаменитым инвестором, который просто использовал свое имя для доступа к сделкам. Forbes отмечал, что команда A-Grade имела более 70 инвестиций, а среди компаний в портфеле были Skype, Airbnb, Spotify, Pinterest, Shazam и Warby Parker.

Стратегия фонда предполагала поиск компаний с сильными основателями, четко сформулированной проблемой, которую они пытаются решить, и бизнес-моделью, развитию которой инвесторы могли бы способствовать. Кутчер также подчеркивал важность личного использования продуктов компаний, в которые он инвестировал.

Показательным примером стал Uber. Катчер и Осири сначала скептически относились к перспективам сервиса заказа автомобилей, однако изменили мнение после того, как увидели данные о спросе на эту услугу. Впоследствии они инвестировали в Uber при оценке компании примерно в 10 миллионов долларов.

Uber, Airbnb и Spotify: самые громкие ставки Кутчера

Одной из самых успешных ставок A-Grade стал Uber. В 2011 году команда инвестировала 500 тысяч долларов, и к 2016 году эта доля оценивалась уже более чем в 60 миллионов долларов. В другом материале Forbes отмечалось, что первоначальные 500 тысяч долларов выросли примерно в 100 раз.

Не менее впечатляющим был результат инвестиций в Airbnb. В 2011 году Катчер, Осири и Беркл вложили в компанию 2,5 миллиона долларов, а к 2016 году стоимость этой доли оценивалась примерно в 90 миллионов долларов.

Еще одной ставкой стал Spotify. В 2010 году A-Grade инвестировал в музыкальный сервис 3 миллиона долларов. По оценке Forbes в 2016 году, эта инвестиция уже выросла как минимум втрое.

Важно, что результат A-Grade не зависел только от нескольких сверхуспешных сделок. Даже если не учитывать Uber и Airbnb, Forbes оценивал доходность портфеля примерно в 3,3 раза благодаря другим компаниям, среди которых были Spotify, Warby Parker и Houzz.

Сам Кутчер объяснял свой подход довольно практично: он пытался понять, решает ли стартап реальную проблему и хотел бы он лично работать с его основателями. Кроме того, актер использовал собственную аудиторию и связи в индустрии в качестве дополнительного ресурса для компаний из своего портфеля.

История A-Grade показывает, что успешные инвестиции Кутчера были не случайным набором ставок знаменитости. Его команда старалась входить на ранних этапах в компании, которые могли изменить привычные модели поведения потребителей, а Uber, Airbnb и Spotify стали ярчайшими примерами такой стратегии.

Ранее мы писали о том, что в 1973 году Уоррен Баффет вложил около 10,6 миллиона долларов в акции The Washington Post Company, когда рынок оценивал этот бизнес значительно дешевле, чем его внутренняя стоимость. Через четыре десятилетия доля Berkshire Hathaway в компании оценивалась уже более чем в 1,1 миллиарда долларов, а сама история стала одним из ярчайших примеров стратегии Баффета.