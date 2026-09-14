Як Кутчер створив інвестиційний фонд A-Grade

У 2010 році Ештон Кутчер разом із музичним менеджером Гаєм Осірі та мільярдером Роном Берклом створив A-Grade Investments. За даними Forbes, на старті фонд мав близько 30 мільйонів доларів, а через шість років вартість його портфеля зросла приблизно до 250 мільйонів доларів. Це означало майже 8,5-кратне зростання початкової суми.

При цьому Кутчер не був пасивним знаменитим інвестором, який просто використовував своє ім'я для доступу до угод. Forbes зазначав, що команда A-Grade мала понад 70 інвестицій, а серед компаній у портфелі були Skype, Airbnb, Spotify, Pinterest, Shazam та Warby Parker.

Стратегія фонду передбачала пошук компаній із сильними засновниками, зрозумілою проблемою, яку вони намагаються вирішити, та бізнес-моделлю, якій інвестори могли допомогти розвиватися. Кутчер також наголошував на важливості особистого користування продуктами компаній, у які він інвестував.

Показовим прикладом став Uber. Кутчер та Осірі спочатку скептично ставилися до перспектив сервісу замовлення автомобілів, однак змінили думку після того, як побачили дані про попит на послугу. Згодом вони інвестували в Uber за оцінки компанії приблизно у 10 мільйонів доларів.

Uber, Airbnb та Spotify: найгучніші ставки Кутчера

Однією з найуспішніших ставок A-Grade став Uber. У 2011 році команда інвестувала 500 тисяч доларів, і до 2016 року ця частка оцінювалася вже більш ніж у 60 мільйонів доларів. В іншому матеріалі Forbes зазначалося, що початкові 500 тисяч доларів зросли приблизно у 100 разів.

Не менш вражаючим був результат інвестиції в Airbnb. У 2011 році Кутчер, Осірі та Беркл вклали в компанію 2,5 мільйона доларів, а до 2016 року вартість цієї частки оцінювалася приблизно у 90 мільйонів доларів.

Ще однією ставкою став Spotify. У 2010 році A-Grade інвестував у музичний сервіс 3 мільйони доларів. За оцінкою Forbes у 2016 році, ця інвестиція вже зросла щонайменше утричі.

Важливо, що результат A-Grade не залежав лише від кількох надуспішних угод. Навіть якщо не враховувати Uber та Airbnb, Forbes оцінював результативність портфеля приблизно у 3,3 раза завдяки іншим компаніям, серед яких були Spotify, Warby Parker та Houzz.

Сам Кутчер пояснював свій підхід досить практично: він намагався зрозуміти, чи вирішує стартап реальну проблему і чи хотів би він особисто працювати з його засновниками. Крім того, актор використовував власну аудиторію та контакти в індустрії як додатковий ресурс для компаній зі свого портфеля.

Історія A-Grade показує, що успішні інвестиції Кутчера були не випадковим набором ставок знаменитості. Його команда намагалася заходити на ранніх етапах у компанії, які могли змінити звичні моделі поведінки споживачів, а Uber, Airbnb та Spotify стали найяскравішими прикладами такої стратегії.

Раніше ми писали про те, що у 1973 році Воррен Баффет вклав близько 10,6 мільйона доларів в акції The Washington Post Company, коли ринок оцінював бізнес значно дешевше за його внутрішню вартість. Через чотири десятиліття частка Berkshire Hathaway у компанії оцінювалася вже більш ніж у 1,1 мільярда доларів, а сама історія стала одним із найяскравіших прикладів стратегії Баффета.