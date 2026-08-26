Российские акции падают: почему индекс "Мосбиржи" потерял более 25 % за полгода

Индекс Мосбиржи за последние шесть месяцев пережил серьезное падение: по состоянию на 24 августа он потерял более 25 % от уровня конца февраля. Высокие ставки, снижение цен на нефть и неопределенность вокруг войны и санкций стали ключевыми факторами давления на российские акции.

Индекс Мосбиржи просел более чем на четверть

По состоянию на 26 августа 2026 года индекс Московской биржи (IMOEX), по данным Investing.com, находился на отметке 2 117 пунктов – накануне он завершил основную торговую сессию на отметке 2 117,15 пункта. Для сравнения: в конце февраля индекс находился на отметке около 2 800 пунктов: 27 февраля он закрылся на уровне 2 799,14 пункта. Таким образом, за полгода падение составило около 24,4%.

В то же время, если брать данные на 24 августа, когда IMOEX завершил торги на уровне 2 071,20 пункта, падение с конца февраля превышало 25%. На следующий день рынок совершил заметный отскок – индекс вырос на 2,22%, до 2 117,15 пункта.

Такая ситуация является следствием совокупности событий. Российский фондовый рынок одновременно реагирует на геополитические ожидания, стоимость нефти, денежно-кредитную политику и перспективы прибыли крупнейших компаний.

Война, санкции и нефть оказывают давление на акции

Одним из главных факторов влияния для российского рынка остается геополитика. В начале года ожидания новых переговоров между Россией, США и Украиной поддерживали котировки: инвесторы рассчитывали на возможное снижение санкционного давления и постепенную нормализацию экономических условий.

Однако по мере того, как быстрое урегулирование конфликта не становилось реальностью, эти ожидания ослабевали. Это особенно заметно в августе: например, 20 августа индекс IMOEX снизился примерно на 2,3–2,4% на фоне неопределенности относительно дальнейших переговоров.

Не менее важную роль продолжает играть нефть. Российский фондовый рынок в значительной степени зависит от больших нефтяных и газовых компаний, поэтому изменение цен на сырье быстро отражается на настроениях инвесторов. 24 августа именно снижение нефтяных котировок в сочетании с распродажей акций больших компаний стало одним из факторов падения IMOEX почти на 3% по итогам дня.

Важно! Для российских компаний важна не только мировая цена Brent, но и фактическая цена продажи их нефти с учетом санкций, дисконта и затрат на логистику. Меньшая экспортная выручка означает худшие перспективы прибыли нефтяного сектора, а значит – более низкую оценку его акций.

Высокая ставка делает акции менее привлекательными

Еще один фундаментальный фактор – жесткая денежно-кредитная политика. По состоянию на 26 августа 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 14% годовых. Последний раз Центробанк России снижал ее 24 июля – на 25 базисных пунктов, до нынешнего уровня.

Для фондового рынка высокая ставка создает сразу несколько проблем. Во-первых, инвестор получает возможность получать значительную доходность по менее рискованным инструментам, поэтому акции вынуждены конкурировать с высокими ставками по депозитам и долговым бумагам.

Во-вторых, дорогой кредит давит на сам бизнес. Компании вынуждены тратить больше на обслуживание долгов, сокращать инвестиционные программы и работать в условиях ослабления потребительского и корпоративного спроса. В результате рынок начинает закладывать более низкие будущие прибыли в цены акций.

Есть и третий момент – дивиденды. Российские акции традиционно привлекали часть инвесторов именно выплатами, но высокая стоимость денег, налоговая нагрузка и необходимость сокращать долги могут ограничивать дивидендные возможности компаний.

Итак, падение IMOEX – это результат не одного негативного дня, а накопления нескольких проблем: неопределенности вокруг войны и санкций, более слабых перспектив нефтяных доходов, высокой ключевой ставки и ухудшения ожиданий относительно будущих прибылей бизнеса. Даже краткосрочные позитивные новости могут вызвать отскок, как это произошло 25 августа, но для устойчивого разворота рынка необходимы изменения именно в фундаментальных факторах.

Ранее мы сообщали, что российский фондовый рынок начал неделю с резкого падения после серии атак на логистическую инфраструктуру маркетплейса Ozon. Акции компании обвалились более чем на 25%, потянув вниз и бумаги других связанных компаний.