Рекордные инвестиции помогут преодолеть безработицу

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании, новый инфраструктурный рывок станет частью масштабной стратегии материнской структуры Alphabet по расширению вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Для реализации этой цели технологический гигант из Кремниевой долины что в июле повысил прогноз собственных капитальных расходов до 205 миллиардов долларов на текущий год в гонке с конкурентами за лидерство в сфере ИИ.

Для самой Финляндии эти инвестиции станут мощным стимулом для восстановления экономики. В настоящее время страна страдает от слабого внутреннего спроса, прекращения торговли с Россией и последствий бюджетной экономии, а уровень безработицы здесь превысил 10%, что является самым высоким показателем в Европейском Союзе.

По оценкам компании, проект создаст более 37 тысяч рабочих мест по всей стране на этапе строительства, из которых примерно 16 тысяч придется непосредственно на строительную отрасль.

После завершения работ объекты будут ежегодно обеспечивать около 7 тысяч рабочих мест, включая поставщиков и местную сферу услуг.

Google гордится тем, что укрепляет свои позиции в Финляндии благодаря крупнейшей единичной инвестиции компании в Европе,

– Рут Порат, главный инвестиционный директор Google.

Новые дата-центры построят на севере страны

Новые объекты построят в северных муниципалитетах Каяани, Мухос и Ваала, где компания ранее уже приобрела земельные участки для потенциального развития. Места были выбраны из-за доступности мощной энергосети и близости к источникам экологически чистой энергии.

Оператор системы передачи электроэнергии Fingrid подтвердил, что подключение к ключевым узлам сети обеспечит эффективную работу всего комплекса.

Эти площадки, расположенные в сильных узлах сети, способствуют работе всей электроэнергетической системы и обеспечивают рентабельное развитие сети,

– Аста Сихвонен-Пункка, генеральный директор Fingrid.

Для обеспечения объектов энергией Google также заключает новые соглашения о закупке ветровой электроэнергии и устанавливает аккумуляторную систему мощностью 94 мегаватта в Каяани для балансировки сети. Центры обработки данных также будут оснащены системами утилизации тепла для местных нужд.

Связь и сетевую инфраструктуру для новых центров обработки данных будут обеспечивать финские телекоммуникационные компании Elisa и Nokia.

Между тем тайваньский бизнес готовит дополнительные 20 миллиардов долларов инвестиций в расширение производственных мощностей в США из-за стремительного роста спроса на разработки в области искусственного интеллекта. Это расширение произойдет в дополнение к уже запланированным масштабным проектам ведущего производителя микросхем TSMC.