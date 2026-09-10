Затишье перед бурей на Уолл-стрит: почему американскому рынку акций грозит внезапный шок

Американский фондовый рынок продемонстрировал рекордную стабильность за два месяца до промежуточных выборов в США, хотя аналитики предупреждают о его высокой уязвимости к любым экономическим потрясениям. По данным экспертов, инвесторы практически игнорируют риски, хотя исторически осень перед выборами сопровождается заметной турбулентностью.

Рынок не защищен от неожиданностей

Как сообщает агентство Reuters, ключевые индексы акций США остаются вблизи исторических максимумов, а показатели рыночной волатильности упали до минимумов 2026 года. В частности, индекс страха инвесторов Cboe Volatility Index (VIX) опустился до отметки 15, что существенно ниже его среднего долгосрочного значения в 17,6 пункта.

Индекс волатильности VIX – это специальный индикатор, который измеряет ожидания инвесторов относительно колебаний рынка в ближайшие 30 дней. Низкое значение индекса свидетельствует об абсолютной уверенности участников рынка в том, что высокие прибыли корпораций будут и дальше поддерживать рост экономики.

В то же время аналитики предупреждают, что такая беспечность создает рискованную ситуацию, поскольку инвесторы практически не покупают страховку от возможного падения активов. Аналитическая система Turbu-lens от банка UBS, которая прогнозирует уязвимость рынка с помощью машинного обучения, зафиксировала максимальный уровень потенциального стресса в конце августа.

Если вы едете по шоссе со скоростью 100 миль в час без ремня безопасности, вы можете добраться из пункта А в пункт Б невредимым. Но если кто-то врежется в вас, последствия будут очень печальными,

– Максвелл Гринакофф, руководитель отдела исследований деривативов на акции США в UBS.

Сейчас рынок вообще не рассчитан на какие-либо потрясения, о чем также предупреждают эксперты компании SimCorp. Однако в календаре на ближайшие два месяца запланировано немало событий, которые могут всколыхнуть рынок – от новых данных по инфляции и заседания ФРС до промежуточных выборов в Конгресс США.

Политические изменения могут всколыхнуть Уолл-стрит

Особую неопределенность для рынков создает возможное изменение баланса сил в Вашингтоне, если Демократическая партия перехватит контроль над Палатой представителей или Сенатом. Потеря однопартийного контроля над Белым домом и Конгрессом традиционно усиливает волатильность финансовых активов.

Общий уровень ожидаемой рыночной волатильности является привлекательно низким по сравнению с рисками, которые несут в себе промежуточные выборы,

– Джулиан Эмануэль, ведущий стратег по акциям Evercore ISI.

Историческая статистика свидетельствует, что инвесторам стоит проявлять осторожность осенью перед выборами. Согласно анализу Cantor Fitzgerald, начиная с 1930 года, в 15 из 24 лет, когда проходили промежуточные выборы, индекс S&P 500 терял 5% или более именно в сентябре и октябре.

Аналитики напоминают, что высокие корпоративные прибыли остаются главным двигателем рынка акций США, однако текущие цены на опционы дают инвесторам выгодную возможность защитить свой капитал от возможного ухудшения ситуации.

Ранее мы сообщали, что японская иена подскочила до семимесячного максимума, спровоцировав сворачивание масштабных глобальных спекулятивных сделок и падение мировых фондовых индексов. Массовый отток капитала в Японию на фоне ожидаемого повышения ставок местным центральным банком усиливает колебания на рынках.