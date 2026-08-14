Маск владеет почти половиной SpaceX: стоимость его пакета акций впечатляет

Илон Маск контролирует почти половину акций SpaceX, а стремительный рост котировок компании в августе резко увеличил стоимость его пакета акций. По текущим рыночным ценам доля миллиардера оценивается более чем в 900 миллиардов долларов.

Какую долю в SpaceX владеет Илон Маск

Согласно регуляторной отчетности, по состоянию на 30 июня Илон Маск владел 48,4% акций SpaceX, сообщает Reuters. Ему принадлежит около 6,42 миллиарда акций, причем миллиардер единолично контролирует права голоса и распоряжения этими ценными бумагами.

Фактически влияние Маска на компанию еще больше. После выхода SpaceX на биржу он контролирует более 82% голосов акционеров, что дает ему огромное влияние на ключевые корпоративные решения.

Его пакет состоит из различных категорий акций. В частности, трасты, в которых Маск является доверенным лицом, владеют около 849,5 миллиона акций класса A и 3,92 миллиарда акций класса B. Непосредственно Маску принадлежит еще около 1,30 миллиарда ограниченных акций класса B.

Кроме того, в его пакет входят 350 миллионов акций класса B, которые он может получить после реализации соответствующих опционов.

SpaceX провела первичное размещение акций 12 июня. IPO стало рекордным: компания привлекла 85,7 миллиарда долларов, а ее рыночная капитализация после выхода на биржу превысила 2 триллиона долларов.

Акции SpaceX резко подорожали после IPO

После первоначального ажиотажа вокруг IPO акции SpaceX, напротив, начали дешеветь. К концу июля их стоимость сократилась почти на 33%.

Однако уже в августе ситуация кардинально изменилась. С начала месяца акции SpaceX прибавили около 30% после публикации первых квартальных результатов компании как публичной структуры и снятия первого из нескольких ограничений на продажу акций.

Компания сообщила о более чем 90-процентном росте выручки за квартал. В то же время SpaceX существенно увеличила капитальные затраты, что свидетельствует о масштабных инвестициях в дальнейшее развитие бизнеса.

Рост котировок напрямую повлиял и на оценку пакета Маска. По текущим рыночным ценам его доля в SpaceX стоит более 900 миллиардов долларов.

В то же время эта цифра представляет собой рыночную оценку стоимости акций, а не сумму средств, которая находится на счетах Маска. Реальная стоимость его активов может меняться вместе с котировками SpaceX.

Кстати, американский регулятор возбудил дело против инвестиционной компании, которая привлекала средства клиентов для вложений в частные компании, в частности SpaceX и Klarna. SEC заявила о ложных обещаниях инвесторам и использовании их денег в собственных интересах компании.