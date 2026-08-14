Якою часткою SpaceX володіє Ілон Маск

Згідно з регуляторною звітністю, станом на 30 червня Ілон Маск володів 48,4% акцій SpaceX, повідомляє Reuters. Йому належить близько 6,42 мільярда акцій, причому мільярдер одноосібно контролює права голосу та розпорядження цими паперами.

Фактично вплив Маска на компанію ще більший. Після виходу SpaceX на біржу він контролює понад 82% голосів акціонерів, що дає йому величезний вплив на ключові корпоративні рішення.

Його пакет складається з різних категорій акцій. Зокрема, трасти, де Маск є довіреною особою, володіють близько 849,5 мільйона акцій класу A та 3,92 мільярда акцій класу B. Безпосередньо Маску належить ще близько 1,30 мільярда обмежених акцій класу B.

Крім того, до його пакета входять 350 мільйонів акцій класу B, які він може отримати після реалізації відповідних опціонів.

SpaceX провела первинне розміщення акцій 12 червня. IPO стало рекордним: компанія залучила 85,7 мільярда доларів, а її ринкова капіталізація після виходу на біржу перевищила 2 трильйони доларів.

Акції SpaceX різко подорожчали після IPO

Після початкового ажіотажу навколо IPO акції SpaceX, навпаки, почали дешевшати. До кінця липня їхня вартість скоротилася майже на 33%.

Проте вже у серпні ситуація кардинально змінилася. Від початку місяця акції SpaceX додали близько 30% після публікації перших квартальних результатів компанії як публічної структури та завершення першого з кількох обмежень на продаж акцій.

Компанія повідомила про більш ніж 90-відсоткове зростання виручки за квартал. Водночас SpaceX суттєво наростила капітальні витрати, що свідчить про масштабні інвестиції у подальший розвиток бізнесу.

Зростання котирувань безпосередньо вплинуло і на оцінку пакета Маска. За поточними ринковими цінами його частка в SpaceX коштує понад 900 мільярдів доларів.

Водночас ця цифра є ринковою оцінкою вартості акцій, а не сумою коштів, яку Маск має на рахунках. Реальна вартість його активів може змінюватися разом із котируваннями SpaceX.

До речі, американський регулятор розкрив справу проти інвестиційної компанії, яка залучала кошти клієнтів для вкладень у приватні компанії, зокрема SpaceX і Klarna. SEC заявила про неправдиві обіцянки інвесторам та використання їхніх грошей у власних інтересах компанії.