Почему диверсификация важна в период кризиса

Одна из главных ошибок инвестора – делать ставку на один актив или один сегмент рынка, рассказывает FINRA. Если, например, значительная часть портфеля состоит из акций компаний одного сектора, неблагоприятные новости именно для этой отрасли могут привести к масштабному падению стоимости всех вложений одновременно.

Именно поэтому финансовые регуляторы и инвестиционные компании рассматривают диверсификацию как один из базовых способов управления риском. Ее суть заключается в распределении средств между различными классами активов, а также в диверсификации внутри каждого из них.

Самый простой пример – сочетание акций, облигаций и денежных активов. При этом доля каждого класса должна зависеть от финансовых целей, инвестиционного горизонта и готовности человека переносить колебания рынка. Универсальной пропорции, которая одинаково подходила бы всем инвесторам, не существует.

Важно также диверсифицировать активы внутри одного класса. Для акций это может означать распределение между различными компаниями, секторами, размерами бизнеса и странами. Для облигаций – между различными эмитентами, сроками погашения и типами долговых бумаг.

Так можно снизить риск концентрации – ситуацию, когда слишком большая часть капитала зависит от одного актива, сектора или рынка. FINRA отмечает, что такая концентрация может усугубить убытки, если конкретная инвестиция или сегмент рынка резко упадут.

Как сформировать портфель, который легче переживет кризис

При формировании портфеля стоит думать не только о потенциальной доходности, но и о том, как различные активы ведут себя в разных экономических условиях. Смысл диверсификации заключается не просто в том, чтобы иметь много инвестиций, а в том, чтобы они не двигались абсолютно одинаково.

Например, портфель может включать акции разных стран и секторов, облигации и часть средств в денежных или близких к ним инструментах. Некоторые инвесторы также рассматривают недвижимость, сырьевые активы и другие категории, однако их целесообразность зависит от целей и профиля риска конкретного человека.

Для широкой диверсификации могут использоваться биржевые фонды (ETF) или другие коллективные инвестиционные продукты. Они позволяют получить доступ сразу к большому количеству компаний или активов, что сложнее сделать, покупая отдельные ценные бумаги самостоятельно. В то же время важно проверять состав фонда: два разных ETF могут иметь значительное пересечение активов и фактически не обеспечивать ожидаемой диверсификации.

Еще один важный элемент – регулярная ребалансировка. Если, например, акции в течение длительного времени существенно росли, их доля в портфеле могла стать гораздо больше первоначальной. Периодический пересмотр структуры позволяет вернуть соотношение активов к уровню, соответствующему целям и допустимому риску инвестора.

В то же время диверсификация не является гарантией от убытков. Если падает весь рынок или происходит глобальный финансовый кризис, различные активы также могут одновременно терять стоимость. Однако правильное распределение вложений может уменьшить зависимость результата от одного актива или сегмента и сделать портфель более устойчивым к отдельным потрясениям.

Поэтому главный принцип во время кризиса – не пытаться угадать один "безопасный" актив, а заранее построить структуру портфеля, в которой разные инвестиции выполняют разные функции. Именно такая дисциплина может помочь инвестору пережить периоды высокой волатильности и не принимать панических решений во время падения рынка.

Кстати, если вы собираетесь инвестировать в криптовалюту, то биткоин в августе 2026 года торгуется вблизи 64 тысяч долларов, что существенно ниже прошлогодних максимумов, что вновь ставит перед инвесторами вопрос о моменте для покупки. В то же время текущая цена не гарантирует быстрого восстановления, а решение вкладывать средства в BTC следует принимать с учетом высокой волатильности крипрынка.