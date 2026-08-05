Акции AMD обвалились после публикации отчета: почему инвесторы остались недовольны

Акции AMD резко упали после публикации квартального прогноза, хотя компания превзошла ожидания аналитиков в отношении будущей выручки. Инвесторы рассчитывали на еще более высокие результаты на фоне бума искусственного интеллекта, поэтому реакция рынка оказалась негативной.

Почему рынок негативно отреагировал на прогноз AMD

Акции американского производителя микрочипов AMD на предрыночных торгах упали на 7,4% после публикации квартального прогноза, сообщает Reuters. Из-за этого рыночная капитализация компании может сократиться примерно на 61,1 миллиарда долларов.

Несмотря на негативную реакцию инвесторов, прогноз AMD превзошел ожидания аналитиков. Компания прогнозирует выручку в третьем квартале на уровне около 13 миллиардов долларов (плюс-минус 300 миллионов долларов), тогда как консенсус-прогноз LSEG составлял 12,52 миллиарда долларов.

Впрочем, участники рынка ожидали еще более амбициозных результатов. По словам аналитика Bernstein Стейси Расгона, после сильного отчета Intel ожидания инвесторов в отношении AMD значительно выросли, а большинство уже занимало оптимистичную позицию по акциям компании.

AMD продолжает наращивать ставки на искусственный интеллект

Аналитики TD Cowen назвали результаты и прогноз AMD "объективно хорошими", однако отметили, что после стремительного роста акций и ряда громких сделок в сфере искусственного интеллекта компания столкнулась с чрезвычайно высокой планкой ожиданий.

Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что компания ожидает более чем двукратного роста выручки в сегменте дата-центров к 2027 году. При этом общий рост доходов должен превысить ранее озвученный ориентир более чем на 35%.

Во втором квартале выручка подразделения дата-центров более чем удвоилась и достигла 6,72 миллиарда долларов, превысив прогнозы аналитиков. Кроме того, в прошлом месяце AMD заключила партнерские соглашения с Anthropic и Core Scientific для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, продолжая усиливать конкуренцию с Nvidia и Intel.

К слову, розничные инвесторы в Южной Корее начали кампанию, которая может изменить политику Samsung Electronics. Акционеры требуют масштабного выкупа акций и хотят получить большее влияние на решения компании.