Rare Beauty – главный бизнес-актив Селены Гомес

Среди бизнес-проектов Селены Гомес наибольшее значение имеет Rare Beauty – косметический бренд, который она основала в 2019 году, а первые продукты компания представила в 2020 году, пишет Forbes. Именно эта компания стала основным источником ее состояния и превратила певицу и актрису в предпринимательницу.

Rare Beauty сосредоточилась на декоративной косметике, а одним из главных хитов бренда стали жидкие румяна Soft Pinch Liquid Blush. На официальном сайте Rare Beauty отмечается, что этот продукт продается каждые четыре секунды.

Интересно! По данным Forbes, в 2023 году Rare Beauty сообщила о выручке в 367 миллионов долларов. Издание оценивало стоимость компании примерно в 1,3 миллиарда долларов, а долю самой Гомес – ориентировочно в 51%. В то же время Bloomberg в 2024 году сообщал об оценке Rare Beauty примерно в 2 миллиарда долларов и писал, что компания рассматривала предложения потенциальных инвесторов или покупателей.

При этом Гомес не строила Rare Beauty исключительно как косметический бизнес. Одной из особенностей бренда стала привязка к теме психического здоровья. Компания направляет 1% всех продаж в Rare Impact Fund, который финансирует проекты по расширению доступа к услугам в сфере психического здоровья.

Обратите внимание! То есть бизнес-модель Гомес фактически совместила коммерческий продукт с социальной миссией. Это также создало для Rare Beauty отдельную идентичность на рынке, где конкурируют многочисленные бренды знаменитостей.

Wondermind: ставка на психическое здоровье, столкнувшаяся с проблемами

Еще одним большим бизнес-проектом Гомес стала Wondermind – платформа в сфере психического здоровья, которую она запустила в 2021 году вместе со своей матерью Мэнди Тифи и предпринимательницей Даниэллой Пирсон. Идея заключалась в популяризации так называемого "mental fitness" – регулярной работы над психическим благополучием по аналогии с физическими тренировками.

В 2022 году Wondermind привлекла 5 миллионов долларов в рамках раннего раунда финансирования. Среди инвесторов были Serena Ventures, фонд Серены Уильямс, Lightspeed Venture Partners и другие инвесторы. После раунда стартап оценивался примерно в 100 миллионов долларов, хотя на тот момент у него еще не было значительной выручки.

Важно! Концепция Wondermind также использовала главный ресурс Гомес – ее огромную аудиторию. Инвесторы, согласно иску, рассчитывали, что участие знаменитости поможет проекту получить доступ к сотням миллионов потенциальных пользователей. Однако в 2025 году у Wondermind начались серьезные финансовые трудности. Forbes сообщал о задержках выплат сотрудникам, долгах перед подрядчиками и сокращении большей части штата. По данным издания, в мае 2025 года компания уволила девять из 15 сотрудников.

В августе 2026 года ситуация получила новое развитие: несколько инвесторов подали иск против Гомес и других соучредителей Wondermind. Истцы утверждают, что вложили около 1,2 миллиона долларов и что компания не выполнила ряд заявленных обязательств, в частности касательно создания мобильного приложения и развития бизнеса. Эти утверждения представляют собой позицию истцов в судебном деле, а не установленные судом факты.

Обратите внимание! Таким образом, бизнес-портфель Селены Гомес демонстрирует два совершенно разных результата. Rare Beauty стала масштабным коммерческим активом с миллиардной оценкой, тогда как Wondermind, несмотря на известных основателей и привлечение профессиональных инвесторов, столкнулась с финансовыми проблемами и судебными исками.

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