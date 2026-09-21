В чем заключается стратегия Рейнольдса

Главная стратегия Рейнольдса заключается в том, что он никогда не является пассивным инвестором. Актер вкладывает в компании собственные деньги, помогает им с маркетингом, а впоследствии зарабатывает на продаже своей доли, пишет The Washington Post.

Через компанию Maximum Effort, которую он основал вместе с Джорджем Дьюи, звезда создает рекламные кампании для брендов и фактически использует собственную популярность как часть бизнес-модели.

Вместо скучных корпоративных пресс-релизов его компании запускают вирусные рекламные кампании, которые мгновенно повышают узнаваемость бренда и его рыночную стоимость.

Именно так развивались две самые известные истории из его бизнес-проектов – Aviation Gin и Mint Mobile.

Aviation Gin

В 2018 году Рейнольдс приобрел долю в Aviation Gin и взял на себя креативное руководство брендом. Вместо традиционной рекламы он сделал ставку на юмор, быстрые рекламные кампании и собственную аудиторию.

По данным TIME, уже в следующем году объемы продаж Aviation выросли на 100%.

В 2020 году Diageo договорилась о приобретении Aviation.

Общая сумма сделки могла составить 610 миллионов долларов.

Mint Mobile

Следующим большим проектом стал Mint Mobile.

Рейнольдс приобрел долю в мобильном операторе в 2019 году и стал одним из главных лиц бренда.

К 2020 году выручка Mint Mobile выросла почти на 50 000% по сравнению с 2017 годом.

Уже в 2023 году T-Mobile объявила о приобретении материнской компании Mint Mobile – Ka'ena Corporation – за сумму до 1,35 миллиарда долларов.

Куда еще инвестирует Рейнольдс

Но на этом интересы актера не ограничились. В 2023 году Рейнольдс инвестировал в канадскую платежную систему Nuvei.

"Я знаю о финтехе примерно столько же, сколько о джине и Mobile несколько лет назад. Но Nuvei впечатляет",

– объяснил тогда актер свой выбор.

Уже в апреле 2024 года Nuvei согласилась на поглощение за 6,3 миллиарда долларов, что принесло актеру значительные дивиденды.

Кроме того, Рейнольдс активно инвестирует в спорт:

в 2021 году актер приобрел футбольный клуб Wrexham AFC . С тех пор команда добилась феноменального успеха, пробилась в EFL Championship, а летом 2024 года миноритарная доля клуба оценивалась уже в 475 миллионов долларов.

. С тех пор команда добилась феноменального успеха, пробилась в EFL Championship, а летом 2024 года миноритарная доля клуба оценивалась уже в 475 миллионов долларов. А в 2025 году Рейнольдс вместе с Хью Джекманом стал совладельцем австралийской команды SailGP. В сентябре 2026 года Financial Times сообщила, что Рейнольдс уже пытается применить к парусному спорту тот же медийный подход, который помог сделать "Рексем" известным.

Поэтому актер, очевидно, не собирается останавливаться, а его инвестиции приобретают все более разнообразный характер.

Напомним, Рейнольдс использует свое маркетинговое агентство Maximum Effort не только для продвижения бизнес-проектов. В частности, с его помощью актер также организовал рекламную кампанию для фильма "Дэдпул и Росомаха".