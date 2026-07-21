Почему инвесторы выбирают австралийский фондовый рынок

Австралийский фондовый рынок неожиданно стал одним из самых устойчивых в регионе на фоне распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, сообщает Bloomberg. Индекс S&P/ASX 200 уже второй месяц подряд опережает MSCI Asia Pacific Index, демонстрируя самую продолжительную серию такого опережения с ноября 2024 года.

Причиной стало то, что австралийский рынок значительно меньше зависит от производителей микрочипов, чем биржи Южной Кореи, Японии или Тайваня. Если во время AI-бума это считалось недостатком, то после резкого падения акций полупроводниковых компаний такая структура рынка превратилась в преимущество.

По словам аналитика IG Australia Тони Сайкамора, инвесторы все активнее вкладывают средства в австралийские банки и другие защитные активы, которые традиционно считаются более стабильными в период рыночной турбулентности.

Какие риски и возможности видят инвесторы

Несмотря на повышенный интерес к австралийским акциям, эксперты предупреждают, что рынок также сталкивается с вызовами. Рост мировых цен на нефть более чем на 20% за месяц вновь усилил инфляционные риски. Из-за этого участники рынка оценивают вероятность еще одного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии до конца года почти в 85%.

В то же время все больше инвесторов стремятся сохранить экспозицию в сфере искусственного интеллекта, но без чрезмерного риска, который сейчас сопутствует производителям чипов. Именно поэтому они обращают внимание на компании, которые опосредованно выигрывают от развития ИИ.

Среди таких бенефициаров аналитики называют операторов дата-центров, обеспечивающих инфраструктуру для работы искусственного интеллекта, а также горнодобывающие компании. Ожидается, что они получат выгоду от роста спроса на медь, алюминий и другие металлы, необходимые для строительства дата-центров и развития инфраструктуры ИИ.

По мнению инвестиционного стратега Betashares Хью Лама, именно устойчивость австралийского рынка и его ориентация на стабильные дивидендные компании делают его привлекательным для инвесторов в периоды, когда интерес к рискованным ИИ-активам ослабевает.

Между тем американский фондовый рынок начал неделю со сдержанного оптимизма после резкой распродажи акций производителей чипов. Инвесторы ожидают квартальной отчетности крупнейших технологических компаний, которая может определить дальнейшее направление рынка.