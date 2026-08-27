Акции VK упали до рекордного минимума: почему инвесторы продают ценные бумаги

Акции российского холдинга VK обновили исторический минимум и впервые опустились ниже отметки в 117 рублей. Резкое падение произошло на фоне появления нового мессенджера WB Chat от Wildberries & Russ.

Акции VK пробили исторический минимум

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 26 августа, акции МКПАО VK резко подешевели, сообщает Investing.com. В 15:53 по московскому времени котировки упали на 4,9% – до 116,4 рубля за акцию.

Таким образом, акции компании впервые в истории опустились ниже 117 рублей. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован 17 июля, когда акции VK падали до 117,05 рубля.

Тогда этот уровень смог выступить поддержкой для котировок. Резкое падение акций в июле произошло после удаления ключевых приложений VK из магазина App Store.

Новый мессенджер усилил давление на акции

На этот раз одним из факторов падения стало появление нового конкурента на российском рынке мессенджеров. Компания Wildberries & Russ (РВБ) запустила WB Chat – сервис, в котором пользователи могут создавать группы и каналы.

Официального анонса запуска пока не было, однако приложение уже доступно в магазинах мобильных приложений. В настоящее время WB Chat работает в формате бета-тестирования.

Разработчиком приложения указана компания WB FZE. По словам Татьяны Ким, после запуска сервиса в России его планируют вывести также на международные рынки.

Появление нового мессенджера может усилить конкурентное давление на VK, для которого коммуникационные сервисы являются одним из ключевых направлений бизнеса. Именно ожидание усиления конкуренции стало дополнительным негативным фактором для котировок компании.

Кстати, индекс Мосбиржи за последние шесть месяцев пережил серьезный спад: по состоянию на 24 августа он потерял более 25% от уровня конца февраля. Высокие ставки, снижение цен на нефть и неопределенность вокруг войны и санкций стали ключевыми факторами давления на российские акции.