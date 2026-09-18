Технологические гиганты возвращают оптимизм на рынки: акции пошли вверх

Мировые фондовые рынки завершают насыщенную неделю на более оптимистичной ноте. Акции компаний растут, а снижение цен на нефть ослабило опасения инвесторов относительно нового витка инфляции.

Какова ситуация на мировых рынках

Главным драйвером рынков стали акции именно технологических компаний и производителей микросхем, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили около 0,4%;

прибавили около 0,4%; контракты на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,7%.

Одним из катализаторов стал позитивный прогноз Nvidia, который поддержал весь сектор полупроводников. На этом фоне южнокорейский индекс Kospi поднялся на 2,7%.

В то же время европейский рынок, где компаний из сферы искусственного интеллекта значительно меньше, просел – Stoxx 600 снизился примерно на 0,3%.

Почему рынки пошли вверх

Настроения на рынках заметно изменились по сравнению с началом недели. Тогда инвесторы одновременно следили за несколькими факторами:

за резким ростом цен на нефть;

за повышением доходности гособлигаций США;

и ожиданиями относительно влияния искусственного интеллекта на технологический сектор.

Теперь ситуация выглядит иначе. Федеральная резервная система США повысила ставку, тем самым продемонстрировав готовность бороться с инфляцией.

В то же время спрос на полупроводники остается одним из факторов поддержки технологических компаний. Это помогло акциям сектора восстановить позиции и потянуть за собой рынок.

Цены на нефть также отошли от максимумов. Brent опустилась до около 102 долларов за баррель и снижалась третью сессию подряд. Падение цен ослабило часть опасений по поводу инфляции, позволив инвесторам сосредоточиться на перспективах прибыли от технологического сектора.

Напомним, нынешнее улучшение настроений является разворотом для рынков, которые еще в начале недели находились в состоянии стресса. Тогда цена на нефть Brent держалась на четырехмесячном максимуме, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла рекордного уровня за последние 19 лет.