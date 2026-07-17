Прогноз оказался неверным: акции популярной стриминговой компании упали

Акции Netflix упали на 9,2 % на предрыночных торгах в пятницу, 17 июля. Это произошло после того, как стриминговый гигант обнародовал прогноз финансовых результатов, оказавшийся хуже ожиданий.

Что происходит с акциями Netflix

Это усилило сомнения в способности компании поддерживать темпы роста, почему пишет Reuters.

В тексте отмечается, что Netflix уже вышел за рамки традиционной модели, основанной на подписках. Сейчас компания делает ставку на рекламу, прямые трансляции и повышение цен для увеличения дохода на одного пользователя. Но в то же время ведет жесткую борьбу за внимание аудитории с традиционными медиа, такими как Walt Disney, а также с социальными платформами, в частности YouTube.

По сравнению с историческим максимумом, достигнутым в июне 2025 года, акции компании Netflix уже потеряли более 44%.

Аналитик Pivotal Research Group Джеффри Влодарчак отмечает, что рост числа подписчиков остается ключевым фактором для бизнеса Netflix, однако молодая аудитория все чаще отдает предпочтение бесплатным социальным платформам вместо длинного видеоконтента.

В четверг, 16 июля, Netflix уже второй квартал подряд прогнозировала квартальную прибыль на акцию и выручку ниже ожиданий аналитиков. После этого как минимум 11 аналитиков понизили свои целевые цены на акции компании.

Таким образом, инвесторы начинают сомневаться, что Netflix сможет и в дальнейшем поддерживать высокие темпы роста. Именно это и стало причиной того, что акции оказались под значительным давлением.

Что еще известно об акциях различных известных компаний

Напомним, что обвалились акции компании "Газпром". Подобные показатели фиксировались в последний раз почти 20 лет назад – в 2028 году. В частности, сейчас компания оценивается всего в 2 триллиона рублей, или 25,6 миллиарда долларов.