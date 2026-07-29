Уся увага на ФРС: що чекає на акції США після ключового рішення щодо ставок

Світові фондові ринки уважно стежать за рішенням Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Водночас інвестори оцінюють перспективи технологічного сектору, який опинився під тиском через сумніви щодо окупності масштабних інвестицій у штучний інтелект.

Інвестори чекають на рішення ФРС

Ф'ючерси на індекси S&P 500 та Nasdaq 29 липня демонстрували помірне зростання перед оголошенням рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, повідомляє Reuters. Водночас настрій інвесторів залишається стриманим через напружену ситуацію на Близькому Сході, яка спричинила новий стрибок цін на нафту.

Трейдери оцінюють приблизно у 38% ймовірність того, що американський регулятор цього разу підвищить ставку. Попри очікування, що ФРС може залишити монетарну політику без змін, ринок уже закладає принаймні одне підвищення ставки до кінця року через інфляційні ризики, пов'язані з високими цінами на енергоносії та торгівельними митами.

Окрему увагу учасники ринку приділять коментарям голови ФРС Кевіна Ворша. Інвестори намагатимуться зрозуміти, наскільки жорсткою буде подальша політика американського центробанку.

Акції виробників чипів залишаються під тиском

Додатковим фактором невизначеності стали коливання акцій виробників мікрочипів. Після слабкої реакції інвесторів на квартальну звітність південнокорейської SK Hynix хвиля розпродажів поширилася й на інші компанії галузі.

Акції Nvidia на премаркеті майже не змінилися, Intel додала понад 1%, тоді як Applied Materials втратила понад 3%. Водночас Seagate Technology стала одним із небагатьох позитивних винятків: її папери подорожчали майже на 6% після оптимістичного прогнозу щодо фінансових результатів.

Цього тижня ключовою подією для інвесторів також стануть квартальні звіти Microsoft, Meta, Amazon та Apple. Саме вони мають показати, чи починають багатомільярдні інвестиції у штучний інтелект приносити відчутний фінансовий результат. Попри занепокоєння щодо технологічного сектору, корпоративний сезон загалом залишається сильним: понад 85% компаній із індексу S&P 500, які вже оприлюднили звітність, перевершили очікування аналітиків.

До речі, інвестори уважно стежать за майбутнім засіданням Федеральної резервної системи США, яке може стати одним із найнепередбачуваніших за останні роки. Загострення ситуації на Близькому Сході, коливання цін на нафту та нові торговельні мита посилили побоювання щодо інфляції.