Инвесторы ожидают решения ФРС

Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 29 июля демонстрировали умеренный рост перед объявлением решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, сообщает Reuters. В то же время настроение инвесторов остается сдержанным из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, которая вызвала новый скачок цен на нефть.

Трейдеры оценивают вероятность того, что американский регулятор на этот раз повысит ставку, примерно в 38%. Несмотря на ожидания, что ФРС может оставить денежно-кредитную политику без изменений, рынок уже закладывает как минимум одно повышение ставки до конца года из-за инфляционных рисков, связанных с высокими ценами на энергоносители и торговыми пошлинами.

Особое внимание участники рынка уделят комментариям председателя ФРС Кевина Ворша. Инвесторы будут пытаться понять, насколько жесткой будет дальнейшая политика американского центробанка.

Акции производителей микросхем остаются под давлением

Дополнительным фактором неопределенности стали колебания акций производителей микрочипов. После слабой реакции инвесторов на квартальную отчетность южнокорейской SK Hynix волна распродаж распространилась и на другие компании отрасли.

Акции Nvidia на премаркете практически не изменились, Intel прибавила более 1%, тогда как Applied Materials потеряла более 3%. В то же время Seagate Technology стала одним из немногих положительных исключений: ее акции подорожали почти на 6% после оптимистичного прогноза финансовых результатов.

На этой неделе ключевым событием для инвесторов также станут квартальные отчеты Microsoft, Meta, Amazon и Apple. Именно они должны показать, начинают ли многомиллиардные инвестиции в искусственный интеллект приносить ощутимый финансовый результат. Несмотря на опасения по поводу технологического сектора, корпоративный сезон в целом остается сильным: более 85% компаний из индекса S&P 500, которые уже обнародовали отчетность, превзошли ожидания аналитиков.

Кстати, инвесторы внимательно следят за предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США, которое может стать одним из самых непредсказуемых за последние годы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть и новые торговые пошлины усилили опасения по поводу инфляции.