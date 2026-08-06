Лише 100 доларів на місяць: як інвестиції в S&P 500 могли принести понад 3,4 мільйона

Американський фондовий ринок продовжує переписувати історію, а індекс S&P 500 вперше досяг позначки 7700 пунктів. Довгострокові інвестори вкотре отримали доказ того, що регулярні вкладення можуть перетворитися на багатомільйонний капітал.

Рекорд S&P 500 вкотре підтвердив силу довгострокових інвестицій

Американський індекс S&P 500, який відстежує динаміку 500 найбільших компаній США, вперше в історії досяг рівня 7700 пунктів. Це черговий історичний максимум для одного з найважливіших фондових індикаторів світу.

На тлі нового рекорду особливо показовим виглядає приклад довгострокового інвестування. Якби інвестор із моменту запуску індексу в 1957 році щомісяця купував активи, що повторюють динаміку S&P 500, на суму лише 100 доларів, то сьогодні його результати були б вражаючими.

За майже 69 років загальний обсяг вкладених коштів становив би 83 300 доларів. Проте завдяки ефекту складного відсотка та багаторічному зростанню американського фондового ринку вартість такого портфеля сьогодні досягла б приблизно 3 455 195 доларів.

Чому регулярні інвестиції працюють

Такий результат став можливим не лише завдяки зростанню фондового ринку, а й через принцип регулярного інвестування (Dollar-Cost Averaging). Він передбачає однакові вкладення через рівні проміжки часу незалежно від ринкової ситуації.

Цей підхід дозволяє купувати більше активів під час падіння ринку та менше – під час зростання, що з часом допомагає згладити коливання вартості інвестицій.

Історія S&P 500 показує, що терпіння та дисципліна часто виявляються важливішими за спроби вгадати найкращий момент для купівлі акцій. Саме тому індексні фонди, які повторюють динаміку S&P 500, залишаються одними з найпопулярніших інструментів для довгострокових інвесторів у всьому світі.