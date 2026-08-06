Рекорд S&P 500 в очередной раз подтвердил эффективность долгосрочных инвестиций

Американский индекс S&P 500, который отслеживает динамику 500 крупнейших компаний США, впервые в истории достиг отметки в 7700 пунктов. Это очередной исторический максимум для одного из важнейших фондовых индикаторов мира.

На фоне нового рекорда особенно показательным выглядит пример долгосрочного инвестирования. Если бы инвестор с момента запуска индекса в 1957 году ежемесячно покупал активы, повторяющие динамику S&P 500, на сумму всего 100 долларов, то сегодня его результаты были бы впечатляющими.

За почти 69 лет общий объем вложенных средств составил бы 83 300 долларов. Однако благодаря эффекту сложного процента и многолетнему росту американского фондового рынка стоимость такого портфеля сегодня достигла бы примерно 3 455 195 долларов.

Почему регулярные инвестиции работают

Такой результат стал возможен не только благодаря росту фондового рынка, но и благодаря принципу регулярного инвестирования (Dollar-Cost Averaging). Он предполагает одинаковые вложения через равные промежутки времени независимо от рыночной ситуации.

Этот подход позволяет покупать больше активов во время падения рынка и меньше – во время роста, что со временем помогает сгладить колебания стоимости инвестиций.

История S&P 500 показывает, что терпение и дисциплина часто оказываются важнее попыток угадать лучший момент для покупки акций. Именно поэтому индексные фонды, повторяющие динамику S&P 500, остаются одними из самых популярных инструментов для долгосрочных инвесторов во всем мире.