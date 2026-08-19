Нові інвестиції в ядерну енергетику: Рада дала старт реформі уранової галузі

Україна зробила важливий крок для посилення енергетичної незалежності та залучення інвестицій в атомну галузь. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає реформування ключового урановидобувного підприємства країни та створює умови для його подальшого розвитку.

Україна реформує стратегічне підприємство атомної галузі

19 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15122 "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"", про що йдеться на сайті ВР. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат.

Документ передбачає перетворення державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Реформа має забезпечити стабільну роботу підприємства, запровадити сучасну модель корпоративного управління та створити умови для модернізації виробничих потужностей. Водночас держава збереже контроль над стратегічним активом.

Закон також передбачає захист підприємства від банкрутства та примусового стягнення на період реорганізації. Окремо визначені правила формування статутного капіталу, передачі державного майна, державної реєстрації майна та земельних ділянок.

За словами авторів реформи, зміни мають створити необхідну основу для подальшого розвитку урановидобувної галузі. Йдеться, зокрема, про розвиток уранових родовищ та збільшення виробництва уранового оксидного концентрату.

Як реформа може вплинути на інвестиції в атомну енергетику

Одним із ключових завдань реформи є створення умов для залучення міжнародних інвестицій у ядерну енергетику України. Перехід до акціонерної форми управління має зробити підприємство більш пристосованим до сучасних принципів корпоративного управління та подальшої інтеграції в енергетичний сектор.

Закон створює правові умови для подальшого приєднання СхідГЗК до АТ "НАЕК "Енергоатом". Кабінет Міністрів має затвердити відповідний план заходів, у якому будуть визначені етапи та строки такого приєднання.

Для України це має стратегічне значення, оскільки СхідГЗК є важливою частиною ресурсної бази вітчизняної атомної енергетики. Збільшення видобутку уранової сировини може допомогти забезпечити потреби як діючих, так і майбутніх енергоблоків українських АЕС.

Фактично реформа спрямована на формування більш стійкого ланцюга – від видобутку уранової сировини до виробництва атомної електроенергії. Це має зменшити залежність України від зовнішніх постачальників ядерної сировини та посилити енергетичну безпеку.

Водночас перетворення СхідГЗК на акціонерне товариство не означає негайної приватизації підприємства. Держава зберігатиме 100% акцій, а отже контроль над стратегічним активом залишатиметься у власності України.