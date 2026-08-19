Украина реформирует стратегическое предприятие атомной отрасли

19 августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №15122 "Об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат"", что говорится на сайте ВР. За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат.

Документ предусматривает преобразование государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Реформа призвана обеспечить стабильную работу предприятия, внедрить современную модель корпоративного управления и создать условия для модернизации производственных мощностей. При этом государство сохранит контроль над стратегическим активом.

Закон также предусматривает защиту предприятия от банкротства и принудительного взыскания на период реорганизации. Отдельно определены правила формирования уставного капитала, передачи государственного имущества, государственной регистрации имущества и земельных участков.

По словам авторов реформы, изменения должны создать необходимую основу для дальнейшего развития уранодобывающей отрасли. Речь идет, в частности, о разработке урановых месторождений и увеличении производства уранового оксидного концентрата.

Как реформа может повлиять на инвестиции в атомную энергетику

Одной из ключевых задач реформы является создание условий для привлечения международных инвестиций в ядерную энергетику Украины. Переход к акционерной форме управления должен сделать предприятие более приспособленным к современным принципам корпоративного управления и дальнейшей интеграции в энергетический сектор.

Закон создает правовые условия для дальнейшего присоединения Восточного ГОКа к АО "НАЭК "Энергоатом". Кабинет Министров должен утвердить соответствующий план мероприятий, в котором будут определены этапы и сроки такого присоединения.

Для Украины это имеет стратегическое значение, поскольку Восточный ГОК является важной частью ресурсной базы отечественной атомной энергетики. Увеличение добычи уранового сырья может помочь обеспечить потребности как действующих, так и будущих энергоблоков украинских АЭС.

Фактически реформа направлена на формирование более устойчивой цепочки – от добычи уранового сырья до производства атомной электроэнергии. Это должно снизить зависимость Украины от внешних поставщиков ядерного сырья и укрепить энергетическую безопасность.

В то же время преобразование "Восточного ГОКа" в акционерное общество не означает немедленной приватизации предприятия. Государство сохранит 100 % акций, а значит, контроль над стратегическим активом останется в собственности Украины.