Близький Схід стрімко дорожчає для інвесторів: війна підняла ризики до максимуму

Відновлення бойових дій між США та Іраном змусило інвесторів вимагати значно вищу дохідність за державними облігаціями країн Близького Сходу. Премія за ризик уже досягла найвищого рівня майже за чотири роки, що свідчить про зростання занепокоєння на фінансових ринках.

Премія за ризик різко зросла через нове загострення

Ескалація конфлікту між США та Іраном змусила інвесторів переглянути оцінку ризиків для країн Близького Сходу, повідомляє Bloomberg. За даними JPMorgan Chase & Co., середня премія за ризик суверенних облігацій регіону зросла приблизно на 20 базисних пунктів і досягла 402 базисних пунктів понад прибутковість казначейських облігацій США.

Це найвищий показник із жовтня 2022 року. Аналітики зазначають, що нинішнє зростання після заяв Трампа про припинення перемир'я стало найшвидшим із початку року з 2018 року.

Раніше інвестори позитивно оцінювали перспективи регіону завдяки масштабним економічним проєктам, зокрема будівельному буму в Дубаї та програмі Vision 2030 у Саудівській Аравії. Однак тепер головним фактором, який визначає інвестиційну привабливість Близького Сходу, стала геополітична нестабільність.

Конфлікт навколо Ормузької протоки посилює занепокоєння

Після того як президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню може бути зірваний, бойові дії між США та Іраном знову активізувалися. Одним із ключових ризиків для світових ринків стали атаки на судна, що проходять через Ормузьку протоку, яка є одним із найважливіших маршрутів для експорту нафти.

Керівник напрямку стратегії ринків, що розвиваються, та геополітики компанії Tellimer Хаснайн Малік вважає, що інвестори були "надто оптимістичними" після квітневих домовленостей про припинення вогню. За його словами, тепер ринки дедалі більше враховують ризики того, що Іран фактично контролює ситуацію в Ормузькій протоці.

Експерти також зазначають, що країни Близького Сходу стали найгіршим за результатами регіоном серед ринків доларових облігацій країн, що розвиваються. Щоб залучити нових інвесторів, урядам доводиться пропонувати значно вищу дохідність, ніж іншим державам із цієї групи.